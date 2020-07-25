Космолот анонсував турнір з призовим фондом 100 000 грн

Турнір «Діамантова книга» розпочнеться 24-го липня і триватиме до 2-го серпня. Гравці з найкращими результатами отримають великий грошовий приз. Перше місце в турнірі принесе гравцеві 25 000 грн.

Що важливо знати про онлайн-казино Космолот

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Квести на Космолот

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Турнір з призовим фондом 100 000 грн «Діамантова книга»

Початок турніру заявлено на 11:00 24-го липня за Київським часом. З цього моменту почнеться сувора боротьба за призовий фонд у 100 000 грн. Фінал турніру очікується 2-го серпня о 23:00, тоді буде опублікована турнірна таблиця. Переможців турніру буде 30, кожен з них отримає від 500 до 25 000 грн в залежності від позиції в турнірній таблиці.

Щоб взяти участь в битві за великий куш, необхідно пройти швидку реєстрацію та почати грати в десятку ігор, обраних для поточного турніру. Мінімальна ставка становить 10 грн, і ніякі додаткові внески для участі в турнірі не потрібні. Реєстрація на cosmolot24.com.ua займає всього 10 секунд, потрібно тільки ввести свою електронну пошту, встановити пароль для облікового запису і підтвердити мобільний номер.