Запуск інтернет-магазину "Нові Мережі"

Одним з найбільших постачальників широкого асортименту обладнання для комплектації і монтажу систем опалення, водопостачання та водовідведення в Україні є компанія «Нові Мережі Україна».

На вітчизняному ринку Нові Мережі успішно працює вже 23 роки і за цей період довела статус надійного партнера. За ці роки практики закрилися сотні успішних угод, сформовано велику мережу партнерів, як по всій Україні, так і за кордоном.

Якщо ви або ваша компанія спеціалізуєтесь на будівництві або ремонті, то ви знаєте, наскільки важливо придбати якісні комплектуючі та обладнання, стійкі до зносу і експлуатації. Помилка може стояти великих грошей і витраченого часу.

Постачальник «Нові Мережі Україна» працює з виробниками вітчизняного і зарубіжного ринку. У каталозі представлена продукція відомих брендів Німеччини, Італії та Австрії: Kermi, Arbonia, Sanha, RSP, Ostendorf, Oventrop, SYR, KME, Reflex, Hutterer Lechner Gmbh, Comap, Франція; FIV, Firat. Так як фірми працюють безпосередньо без посередників, компанія може запропонувати лояльні і обґрунтовані ціни на товар високої якості.

Компанія Novi Meregi відкрита до співпраці. Якщо ви представляєте проектні, архітектурні, будівельні, монтажні або торгові організації в будь-якому регіоні країни, ви можете стати одним з партнерів фірми, розраховувати на комплексну технічну і рекламну підтримку та допомогу.

Novi Meregi поставляє новинки обладнання будівельної індустрії всіх секторів девелопменту. Для пошуку нових постачальників і розширення спектра пропозицій представники компанії відвідують міжнародні виставки і конференції.

Нещодавно компанія запустила свій сайт https://novimeregi.com.ua, на якому можна ознайомитися з каталогом товарів, його характеристиками, виробниками. Сайт створено для максимально швидкого доступу до інформації про продукцію та її замовлення.

Практично весь товар знаходиться в наявності на складі. Доставка здійснюється лідером ринку Нова Пошта.