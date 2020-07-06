Зовнішня реклама: принципи вибору агентства

У сучасних умовах саме розміщення реклами на зовнішніх конструкціях (оренда білбордів) вважається одним з найбільш актуальних і затребуваних методів просування. Ключова перевага даного типу реклами - можливість охоплення великої кількості потенційних споживачів при порівняно невеликому рівні витрат. Це актуально для кожної компанії, підприємства і будь-якої сфери діяльності. Адже головна властивість реклами - окупність витрат і можливість залучення максимальної кількості цільової аудиторії з мінімальними вкладеннями.

Пропозиції рекламних агентств України

На сьогоднішній день за специфікою співпраці з клієнтом всі рекламні агентства, що пропонують послуги з зовнішньої реклами, можна розділити на три категорії:

· Власники рекламних майданчиків, які прагнуть продати саме свої площини, що не завжди можуть розташовуватися в необхідних замовнику місцях або можуть не відповідати вимогам з оглядовості і охоплення цільової аудиторії.

· Баєри - компанії, котрі спеціалізуються на підборі площини, в мережі можна зустріти їх повну назву - баїнгові агентства. Компанії такого виду можуть запропонувати клієнтам оптимальний підбір рекламних майданчиків і площин від різних власників. До переваг співпраці з розміщення реклами з баєрами відносяться більш глибоке розуміння ринку останніми, а також можливість вибору оптимальних рекламних конструкцій і майданчиків у різних дислокаціях.

· Компанії повного циклу або full-service агентства, що працюють через підрядників з різними медіа.

При виборі конкретного рекламного агентства слід ясно розуміти, який з типів реклами вам потрібен, чи є у компанії необхідні рекламні майданчики в потрібних районах, а також чи плануєте ви співпрацювати з медіа-групою крім розміщення зовнішньої реклами на білбордах.

На що звернути увагу при підборі рекламного агентства?

На сьогоднішній день сфера зовнішньої реклами особливо активно розвивається. Це зумовлює появу на ринку великої кількості компаній і організацій, що пропонують свої послуги. Настільки широке різноманіття пропозицій іноді вводить в справжній ступор. Як вибрати краще агентство? Чому приділити увагу при підборі, щоб зробити кампанію успішною і доступною? Розберемося.

Серед ключових параметрів вибору наступні критерії:

· портфоліо компанії, завдяки чому ви зможете оцінити ефективність роботи;

· досвід роботи підприємства на ринку рекламних послуг - занадто молоді компанії не завжди здатні запропонувати клієнту якість послуг;

· оперативність підбору майданчиків - будь-яка рекламна кампанія успішна тільки тоді, коли проведена вчасно, простежте за достатньою кількістю рекламних майданчиків і простотою вибору і оренди білбордів;

· цінова політика - в цьому випадку рекомендується оцінювати пропозиції агентства в цілому, обумовлюється це тим, що кожна конкретна рекламна площина має свою вартість оренди.

Звертайте пильну увагу на дані критерії і зможете підібрати краще рекламне агентство.

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