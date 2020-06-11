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МВФ обнародовал меморандум с Украиной

В нем закреплен ряд требований.

МВФ обнародовал меморандум с Украиной
Фото: abc.net.au

Международный валютный фонд опубликовал Письмо о намерениях и Меморандум экономической и финансовой политики, подписанные президентом, премьером, министром финансов и главой Нацбанка Украины в рамках запроса новой 18-месячной программы финансирования stand by на $5 млрд.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Согласно опубликованным материалам, после выделения первого транша в размере $2,1 млрд, планируется четыре пересмотра программы - по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября - следующего.

По итогам двух пересмотров в этом году Украина сможет получить еще $1,5 млрд.

Ближайшими структурными "маяками" в меморандуме указаны: утверждение до конца июня планов сокращения проблемных кредитов госбанков, пересмотр до конца августа тарифов на отопление с полным отражением расходов на газ и капвложения и принятие порядка упрощенной смены бытовыми потребителями поставщика газа.

До конца сентября намечено расширить полномочия набсовета "Нафтогаза Украины" и веестии корпоративное управление.

Также, среди прочего, к концу марта 2021 года должен быть завершен аудит бюджетных расходов, связанных с борьбой с COVID-19.

Официальный перевод Письма и Меморандума опублиован на сайте Минфина.

Напомним, 9 июня МВФ утвердил 18-месячную программу поддержки Украины на 5 млрд долларов.

Это позволяет немедленно выплатить Украине первый транш кредита (около 2,1 млрд долларов). Остаток разделят еще на 4 транша. Предыдущая программа stand-by (SBA) для Украины была принята МВФ в декабре 2018 года. Украина получила по нему единственный транш в размере $1,4 млрд.

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