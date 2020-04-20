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Цена на нефть WTI рухнула до доллара за баррель

Это рекордно низкий уровень с 1983 года.

Цена на нефть WTI рухнула до доллара за баррель
Фото: best-wallpaper.net

Цена на нефть марки WTI в понедельник, 20 апреля, опустилась до 1,02 доллара за баррель, рухнув до исторического минимума с момента открытия NYMEX фьючерсов на нефть в 1983 году.

"Это означает ошеломляющий однодневный спад на 94% от пятничного закрытия в $18,27 за баррель", передает CNN.

Таким образом, американская нефть стала на на 98% по сравнению с январским пиком.

С 3 апреля снижение составило 96%.

Стоит отметить, что нефть WTI стоила 10 долларов за баррель еще во времена СССР.

West Texas Intermediate (WTI), или Texas light sweet – марка нефти, которая добывается в американском штате Техас. WTI и еще одна основная марка, Brent, представляют практически один и тот же продукт по составу.

Обвал цен на нефть начался в марте после развала сделки ОПЕК и других производителей нефти, ограничивавшей уровень добычи. Через полтора месяц им удалось согласовать новое ограничение добычи, оно составит рекордные 9,7 млн баррелей в сутки.

Но глобальный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, обрушил спрос на нефть, и этого сокращения не будет достаточно.

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