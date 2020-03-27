В Институте Горшенина пройдет онлайн круглый стол, посвященный экономическому кризису

31 марта 2020 в 12:00 Институте Горшенина состоится онлайн круглый стол: «Экономический кризис в Украине и мире. Основные сценарии и последствия».
Организатор - Институт Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua
Вопросы к обсуждению:
- Мировой экономический кризис. Последствия для Украины.
- Влияние карантина из-за распространения коронавирусной инфекции на экономику Украины. Кто пострадает больше всего?
- Падение стоимости энергоносителей: плюсы и минусы для Украины.
- Чего Украине ждать от МВФ?
- Политика НБУ в кризисных условиях и курс гривны.
Участники круглого стола:
- Олег Устенко, советник президента Украины, экономист, член наблюдательного совета Международного фонда Блейзера;
- Дмитрий Наталуха, народный депутат Украины (фракция «Слуга народа»),
- Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития;
- Мария Репко, заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии.
Модератор круглого стола: Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина
Ссылка на прямую трансляцию будет опубликована в ленте новостей на сайте LB.ua. Также в комментариях к трансляции будет возможность задать вопросы спикерам.
Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - является обязательным.