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В Институте Горшенина пройдет онлайн круглый стол, посвященный экономическому кризису

Какими будут последствия для Украины?

В Институте Горшенина пройдет онлайн круглый стол, посвященный экономическому кризису
Фото: Макс Требухов

31 марта 2020 в 12:00 Институте Горшенина состоится онлайн круглый стол: «Экономический кризис в Украине и мире. Основные сценарии и последствия».

Организатор - Институт Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua

Вопросы к обсуждению:

  1. Мировой экономический кризис. Последствия для Украины.
  2. Влияние карантина из-за распространения коронавирусной инфекции на экономику Украины. Кто пострадает больше всего?
  3. Падение стоимости энергоносителей: плюсы и минусы для Украины.
  4. Чего Украине ждать от МВФ?
  5. Политика НБУ в кризисных условиях и курс гривны.

Участники круглого стола:

  • Олег Устенко, советник президента Украины, экономист, член наблюдательного совета Международного фонда Блейзера;
  • Дмитрий Наталуха, народный депутат Украины (фракция «Слуга народа»),
  • Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития;
  • Мария Репко, заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии.

Модератор круглого стола: Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина

Ссылка на прямую трансляцию будет опубликована в ленте новостей на сайте LB.ua. Также в комментариях к трансляции будет возможность задать вопросы спикерам.

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - является обязательным.

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