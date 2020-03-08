Депутаты просят Авакова разобраться со следователем Нацполиции Шевцовым
Депутаты просят Авакова разобраться со следователем Нацполиции Шевцовым
И.о. главы ГБР подала в суд против Центра противодействия коррупции и "Украинской правды"
И.о. главы ГБР подала в суд против Центра противодействия коррупции и "Украинской правды"
Зеленский рассказал, почему сменил Кабмин и чего ожидает от Нацбанка
Зеленский рассказал, почему сменил Кабмин и чего ожидает от Нацбанка
В Италии за сутки выявили самое большое количество зараженных коронавирусом
В Италии за сутки выявили самое большое количество зараженных коронавирусом
В Китае рухнул карантинный центр с десятками людей внутри
В Китае рухнул карантинный центр с десятками людей внутри
ВОЗ развеяла надежды на исчезновение коронавируса летом
ВОЗ развеяла надежды на исчезновение коронавируса летом
​На рынке нефти произошло сильнейшее суточное падение цен за 11 лет
​На рынке нефти произошло сильнейшее суточное падение цен за 11 лет
Зеленский посидел за рулем "КрАЗа" на заводе в Кременчуге
Зеленский посидел за рулем "КрАЗа" на заводе в Кременчуге
​​В Житомире в подъезде своего дома найден застреленным ветеран АТО (обновлено)
​​В Житомире в подъезде своего дома найден застреленным ветеран АТО (обновлено)
ГлавнаяЭкономикаФинансы

Минифин отменил размещение облигаций госсзайма из-за волатильности рынков

Следующие аукционы будут проводить по графику с учетом рыночной конъюнктуры.

Минифин отменил размещение облигаций госсзайма из-за волатильности рынков
Фото: LB.ua

Министерство финансов отказалось от размещения облигаций внутреннего государственного займа, которое было запланировано на 10 марта.

Об этом говорится в сообщении министерства.

"Министерство финансов в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами сообщает о том, что 10 марта 2020 аукционы по размещению ОВГЗ проводиться не будут", - говорится в нем.

Дальнейшие аукционы будут осуществляться в соответствии с графиком с учетом конъюнктуры рынка.

На 10 марта был запланирован аукцион по размещению гривневых ОВГЗ со сроком обращения 119 дней, 497, 665 и 1 533 дня.

Напомним, что в начале года Министерство финансов впервые за много лет выпустило 7-летние облигации. Последний раз ценные бумаги с аналогичным сроком обращения выпускались более чем пять лет назад по ставке 15,5%. Сейчас ставка - 9,79%.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Источник: "Українські новини"
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также