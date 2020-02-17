Гончарук огласил планы правительства: 1 миллион легальных рабочих мест за 5 лет

Кабинет министров взялся за защиту "людей труда", пообещав цивилизованные условия работы и легальное трудоустройство украинцев.

"Легальный рынок труда - это не только налоги в бюджет, а прежде всего, создание цивилизованных условий труда для людей", - написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем telegram-канале.

По его словам, сейчас практически каждый 5-й украинец работает неофициально.

"Чаще всего - в сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле, строительстве, транспорте и курьерской деятельности. Эти работники не защищены. Фактически они бесправны в отношениях с работодателем", - отмечается в сообщении.

По информации премьера, на первом - информационном - этапе уже 600 инспекторов труда по всей Украине провели "личную разъяснительную работу" для более 180 тысяч работодателей в сфере торговли. Часто при этом присутствовали представители Пенсионного фонда, Государственной налоговой службы, Государственной службы занятости и органов местного самоуправления.

"Как результат - всего за 2 недели в ГНС поступили более 107 тысяч сообщений о заключении трудовых договоров с 202 тысячами работников. Общая динамика трудоустройства в сферах, где проводилась инфокампания, выросла по сравнению с январем 2019 года на 25,8%", - отметил премьер.

С 10 по 21 февраля продолжается второй этап - инспекционная кампания. В этот период инспекторы будут проверять работодателей, имеющих потенциально незадекларированных 4 и более человек.

"Цель нашего правительства на 2020-й год - это +200 тысяч новых легальных рабочих мест и сокращение поиска работы в среднем с 3,6 до 2 месяцев. За 5 лет - 1 миллион рабочих мест", - говорится в сообщении.