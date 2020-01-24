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В конкурсе на концессию порта Ольвия в Николаеве победила компания из Катара

Она инвестирует в порт 3,4 млрд гривен за пять лет. 

В конкурсе на концессию порта Ольвия в Николаеве победила компания из Катара
Фото: censor.net.ua

В конкурсе на концессию порта Ольвия в Николаеве победила компания из Катара QTerminals. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Порт Ольвия получит 3,4 млрд инвестиций из Катара", – уточнил он.

Отмечается, что компания-победитель является ведущим портовым оператором в Катаре. Благодаря этому договору ежегодные концессионные платежи составят 82 млн гривен. Инвестиционные обязательства на пять лет – 3,4 млрд гривен. В развитие местной инфраструктуры будет вложено 80 миллионов.   

"Напоминаю, что концессия – это лучший способ привлечения денег в порт, полностью оставляя его в государственной собственности. Уверен, что опытный инвестор модернизирует инфраструктуру порта, привлечет новые грузы и маршруты, будет содействовать обогащению и развитию Николаева и Украины", – подытожил премьер-министр. 

Напомним, 21 января компания "Рисойл-Херсон" победила в концессионном конкурсе в отношении имущественного комплекса ГП "Херсонский морской торговый порт". Победитель инвестирует около 300 миллионов гривен и вложит более 18 млн в местную инфраструктуру. 

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