​В Брюсселе проходят трехсторонние газовые переговоры по транзиту через Украину

В Брюсселе в понедельник начался четвертый раунд трехсторонних (Украина, Еврокомиссия и Россия) газовых переговоров по транзиту через Украину.

Об этом говорится в твиттере вице-президента Европейской комиссии по Энергетическому союзу Мароша Шефчовича.

Перед этим Шефчович встретился по отдельности с министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем и министром энергетики России Александром Новаком.

Российское агентство ТАСС сообщило, что встреча началась на два часа позже, чем планировалось.

Напомним, с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом".

В "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.