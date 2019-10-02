Кабмин перевел продажи арестованного имущества с СЕТАМ на "Prozorro.Продажи"

Кабинет министров решил продавать арестованное имущество через систему электронных торгов "Prozorro.Продажи".

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства в среду сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сегодня мы приняли решение, что все это арестованное имущество, если оно будет продаваться, будет продаваться через интернет-площадку, к которой есть доверие. Она называется "Prozorro.Продажи", - сказал он.

По его словам, правительство решило использовать для продажи арестованного имущества другую систему из-за того, что к ранее использовавшейся системе СЕТАМ нет доверия. "Я думаю, что людьми, которые работали с СЕТАМ, должны интересоваться правоохранительные органы", - сказал премьер.

По его словам, использование "Prozorro.Продажи" позволит сократить процедуру банкротства и разморозить большое количество активов, которое годами в подвешенном состоянии.

Напомним, что государственное предприятие "СЕТАМ" входит в структуру Министерства юстиции, ГП "Прозорро.Продажи" - в структуру Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.