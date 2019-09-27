ДТЭК презентует спецпроект по формуле "Роттердам+"

Ее уже не существует, но она до сих пор на слуху. О формуле «Роттердам+» продолжают вспоминать то в контексте судебного дела НАБУ, то как самую низкую среди всех возможных цен на импортный уголь. Компания ДТЭК подготовила спецпроект с детальным анализом фактов и мыслей о формуле «Роттердам+», предшествовавшей старту энергорынка в Украине, - от причин ее появления до воздействия на экономику.

Историю формулы «Роттердам+» для Украины следует рассказывать с начала войны на Донбассе. На неподконтрольной территории остались большинство угольных шахт. Все - со стратегически важным антрацитом. Добыча собственного угля упала вдвое. Дефицит угля стал реальностью, Украина вплотную приблизилась к коллапсу в электроэнергетике.

В 2015 году веерные отключения света стали почти нормой. Чтобы тепловая генерация не остановилась, уголь необходимо было импортировать (чего раньше Украина не делала из-за профицита собственного угля). Чтобы обеспечить возможность покупать уголь по рыночной цене, в марте 2016 года Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), решила ввести методику для определения предельной цены на уголь, известную теперь как «Роттердам+».

Все европейские страны руководствуются принципом импортного паритета, который предусмаривает прозрачный и понятный формульный подход. В Украине методику импортного паритета (т.е. аналоги формуле Роттердам) используют при определении цены газа, нефтепродуктов, топлива для АЭС.

Именно формула «Роттердам+» считается следующим образом: цена угля в портах одного из крупнейших угольных хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен (индекс API2, который международное агентство Argus устанавливает ежедневно) и тот самый «плюс». «Плюс» - это стоимость транспортировки угля в Украину, перегрузки с судна в железнодорожные вагоны и доставки на теплоэлектростанции.

Эта же формула стала ценовым ориентиром для украинских шахт. Для них цена по формуле стала верхней ценовой границей. То есть возможностью продавать свой уголь по цене, приближенной к рыночной. Это напрямую способствовало уничтожению коррупции в ценообразовании. Ведь ранее стоимость электроэнергии определялась регулятором субъективно. Если в ценообразовании есть место для непонятных решений - оно становится прекрасной площадкой для коррупции и темных схем. Недаром таких схем нет в европейской энергетике.

На формульном ценообразовании в Украине настаивали МВФ и Европейское Энергосообщество. Более того, формульный подход - одно из обязательств Украины в рамках имплементации третьего энергопакета ЕС.

Формула никоим образом не повлияла на цены для населения, они длительное время остаются стабильными и много лет являются самыми низкими в Европе. Впрочем, эта критика может быть просто информационной войной, которая ведется определенными бизнесменами с помощью собственных СМИ. В первую очередь, это владельцы ферросплавных предприятий. В себестоимости их продукции затраты на электроэнергию - 40-50%. Поскольку до введения формулы «Роттердам+» ферросплавные заводы имели льготные тарифы на электроэнергию (в 2012-2014 годах), то это позволяло им «экономить» сотни миллионов долларов. В целом же они потребляют примерно 10% электроэнергии, которую использует промышленность. Поэтому экспертное мнение о некой мести от владельца ферросплавных предприятий бывшим членам НКРЭКП имеет доказательства.

Откуда на самом деле везли уголь по формуле? Был ли задействован уголь с НКТ? Что такое тот самый «плюс»? Но самое главное - изменила ли формула что-то для обычных украинцев - читайте в спецпроекте.