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Цены на хлеб повысились на 15-22% в связи с удорожанием электроэнергии, – глава ВАП

Дальнейшая динамика цен на хлеб будет зависеть от решений правительства.

Цены на хлеб повысились на 15-22% в связи с удорожанием электроэнергии, – глава ВАП
Фото: barometr.info

За последние три месяца производители хлеба подняли цены на 15-22% в связи с удорожанием электроэнергии.

Главным фактором, который влияет на конечную цену хлеба, стал запуск с 1 июля рынка электроэнергии, и последовавший за этим рост тарифов для промышленных потребителей. Об этом сообщил президент Всеукраинской ассоциации пекарей, глава правления ЧАО Киевхлеб Владимир Череда, пишут Факты ICTV.

"Некоторые компании, которые занимаются производством хлебобулочных изделий, ещё с марта начали закупать электроэнергию по прямым договорам, и у них рост цен составил около 15%. Но большинство производителей перешли на закупки на рынке электроэнергии с июля, и их продукция подорожала на 20-22%", – сообщил Владимир Череда.

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей прогнозирует, что дальнейшая динамика цен на хлеб будет зависеть от решений правительства по регулированию рынка электроэнергии.

"Есть небольшая надежда, что новое правительство все-таки выполнит свое обещание, и цена придет на тот уровень, который был до 1 июля. Если нет, то, конечно, мы будем вынуждены пересматривать цены на хлебобулочные изделия", – подчеркнул Владимир Череда.

Напомним, с 1 июля в Украине заработала новая модель рынка электроэнергии, согласно которой НКРЭКУ устанавливает только верхнюю и нижнюю планки цены для промышленных потребителей.

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