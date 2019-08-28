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Киевскую "Арена Сити" выставили на продажу за 65 млн гривен

Нефедов призвал бизнесменов принять участие в конкурсе.

Киевскую "Арена Сити" выставили на продажу за 65 млн гривен
Фото: kiev.globalinfo.ua

Киевский торгово-офисный центр "Арена Сити", который расположен рядом с Бессарабским рынком, выставили на аукцион. Начальная цена лота - 65 млн грн без НДС, сообщается на сайте Prozorro.Продажи.

Сообщается, что на аукцион выставляется нежилое помещение по адресу Киев, ул. Большая Васильковская 5 (помещение 16), общая площадь - 976,3 квадратных метров (3 этаж "АРЕНА СИТИ").

Помещение состоит из двух частей: офисная кабинетная (общая площадь 480 кв.м) и 26 автономных номеров отеля (496,3 кв.м).

На сайте Prozorro отмечается, что аукцион стартовал 27 августа в 16:57, предложения будут принимать до 20:00 29 сентября, аукцион проведут 30 сентября в 13:53. Размер минимального шага повышения цены - 1% (650 тыс. гривен).

Глава Государственной таможенной службы и один из идеологов системы Prozorro Максим Нефедов призвал бизнесменов принять участие в конкурсе.

"Может, кто из олигархов или просто бизнесменов хочет во вторник побаловать себя шопингом? Так на ProZorro.Продажи для вас эксклюзивчик: пафосная столичная недвижимость - Арена Сити", - написал Нефедов в Facebook.

В апреле сообщалось, что киевская "Арена Сити" продана структурам Сергея Тигипко. Продавцом выступила Group DF Дмитрия Фирташа. Сумму сделки оценивали в $13-15 млн.

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