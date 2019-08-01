Кассационный суд Киева остановил дело о национализации ПриватБанка до решения Верховного суда

Материалы дела о недействительности соглашения об обмене обязательств ПриватБанка на акции рассматривают сразу в трех инстанциях.

Кассационный суд Киева остановил рассмотрение дела о признании недействительным соглашения об обмене обязательств ПриватБанка на акции (bail-in), которая состоялась в ходе национализации банка. Об этом сообщает "НВ Бизнес", ссылаясь на представителей ПриватБанка.

Суд остановил рассмотрение этого дела из-за того, что оно рассматривается параллельно в трех инстанциях - гражданской, хозяйственной и административной. Рассмотрение остановлено до вынесения решения Большой палатой Верховного суда по этому вопросу.

Процедура bail-in состоялась во время национализации ПриватБанка в 2016 году. Тогда обязательства банка обменяли на акции дополнительного выпуска, которые впоследствии выкупили за 1 гривну. Эта процедура была технической и предшествовала национализации. В случае, если ее признают незаконной, то исчезнет законное основание для национализации ПриватБанка.

Напомним, что 27 июня Верховный суд принял решение в пользу ПриватБанка по делу против «Марганецкого ГОК» Коломойского.

Напомним, что за несколько дней до второго тура выборов президента суды приняли сразу три решения в пользу бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского. Так, 18 апреля - за три дня до второго тура выборов - Окружной административный суд Киева удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского в Национальный банк Украины и Кабинета министров Украины о неправомерности национализации ПриватБанка.

Позже Окружной административный суд Киева принял еще одно решение в пользу Коломойского, отменив решение Нацбанка по определению перечня связанных с банком лиц.

20 апреля Печерский суд Киева отменил имущественную поручительство Коломойского по кредитам, которые Национальный банк выдал ПриватБанку в 2013 году. Общая сумма кредитов составляет 9,2 миллиарда гривен. Впоследствии Коломойский подал 5 исков об отмене своих долгов перед НБУ по поручительством в пользу ПриватБанка.