Так, да не так: почему статья главы УНЛ в ответ на расследование по игорному бизнесу - откровенная манипуляция

Достаточной неожиданно на материал журналистов отреагировал целой статьей руководитель одного из лотерейных операторов, компании УНЛ, Андрей Бочковский. Именно под вывеской УНЛ сегодня работают все возникшие относительно недавно "космолоты", "пари-матчи" и прочие "национальные лотереи". Бочковский обвинил журналистов в "неточностях" и "непонимании нюансов" работы лотерейного рынка, в ответ предложив свои аргументы. Только вот эти аргументы демонстрируют, что либо господин Бочковский сам не вполне "понимает нюансы", либо сознательно манипулирует фактами, пытаясь скрыть невыгодную ему правду об игорном бизнесе в Украине.

В конце мая на сайте «ЛИГА.TECH» вышло масштабное расследование, посвященное запрещенному в Украине игорному бизнесу. Авторы статьи « Запрещенный игорный бизнес уже больше $1 млрд. Как он устроен? » постарались не только показать масштабы сегодняшней катастрофической ситуации в этой сфере, но и изучить причины, по которым стало возможно, что разрешенный лотерейный рынок оказался практически уничтожен, а под видом лотерей действуют незаконные игорные заведения.

Итак, в статье Бочковского можно выделить три основные темы:

1. Опровержение связи УНЛ с нардепом Александром Третьяковым.

2. Адвокатура теневого игорного рынка с аргументацией о, якобы, завышении объемов реализации теневого сектора в материале "Лиги" и параллельно отбеливании реально катастрофической ситуации с лудоманией.

3. Попытки рассчитать потенциальные объемы отчислений в госбюджет от гемблинга в случае ликвидации теневого рынка.

Отметим сразу, что, поскольку данные темы зачастую пересекаются по тексту статьи, приведем замеченные нами несостоятельные заявления Бочковского в той последовательности, в которой они появляются в самом его материале.

Подмена понятий уже в названии

Начнем, пожалуй, с названия статьи на "Лиге", на которую так бурно отреагировал Бочковский. Напомним, она носит название «Запрещенный игорный бизнес уже больше $1 млрд. Как он устроен?».

При этом в названии статье Бочковского, как можно заметить, вместо "игорный" фигурирует уже слово "игровой". Но ведь это уже совсем другая плоскость. И это не просто подмена слова-термина, но целого категорийного понятия? а заодно и уход от проблематики игорного бизнеса. Перемешать лотереи и игровые автоматы (в первую очередь) в единый винегрет – это не ошибка, а последовательная цель в pr- и gr- кампаниях УНЛ последних лет: замаскировать игорку под лотереи, приправить букмекерством и все вместе выдать за рынок продуктов оператора государственных лотерей.

Характерный пример - "игра" УНЛ под названием "Космолот". Вот скриншот из официальных правил "Космолот" опубликованных на одноименном сайте:

Фото: Лига

В правилах - "бестиражная". А на вывеске, как видим "Космолот" – "чемпион среди лото". Но ведь "лото" предполагает тиражный розыгрыш. Как бестиражная лотерея может быть чемпионом среди тиражных лотерей? Опять подмена понятий, непрофессионализм или целенаправленная мимикрия игорки под государственную лотерею?

Затем Бочкоский пытается представить рынок игорки в разы скромнее, чем, как он считает «додумывают» его объем журналисты, якобы, фантазируя на темы огромного и беспощадного к игрокам нелегального рынка. Зачем? Дело в том, что pr- и gr- стратегии УНЛ подчинены вполне конкретной бизнес-цели: получении максимальной прибыли. Для этого она использует все методы, чтобы получить монопольное право на лотереи в Украине, а затем загнать под название лотереи огромный рынок игорной индустрии и платить минимум налогов, не показывая реальный объем реализации, а декларировать скромненький, на основе сравнения уровня доходов в Украине с европейскими странами и объемами продаж лотерей! (Обращаем внимание: именно "лотерей", а не "лотерей+ гемблинг" в соседних западных странах).

Таким образом, мы видим оформленную манипуляцию, когда нелегальный игорный бизнес смешивается с лотереями, а прогноз его объема в Украине занижается, когда он сравнивается с объемами продаж операторов государственных лотерей (без гемблинга) других стран, что неправильно, и с учетом более низких макроэкономических показателей Украины, что правильно.

Теперь перейдем к основным темам статьи Бочковского.

Обида на то, что журналисты назойливо примешивают Александра Третьякова к акционерам УНЛ

Откровенно говоря, не вполне понятно, почему Третьяков до сих пор стесняется открыть себя в качестве реального совладельца УНЛ. Впрочем, это его дело. Но множество фактов говорят об обратном.

В последние годы УНЛ представляет себя как компания с очень непредсказуемым прошлым, в котором, кстати, на разных этапах то и дело всплывала фамилия Третьякова. Напомним несколько событий.

Пресс-конференция акционеров УНЛ летом 2014 г. Один из украинских совладельцев УНЛ Валерий Коваленко чтобы снять обвинения в работе компании на Россию представляет зарубежных акционеров компании, среди которых швейцарец Питер Шетти.

И вдруг неожиданность: позже на сайте УНЛ и в СМИ появляется заявление директора Бочковского, что, оказывается, никакого Шетти он знать не знает!

А владельцем УНЛ вдруг оказывается некто Пиндич, скромный труженик (говорят, он водитель Коваленко). Это с учетом того, что на момент упомянутой пресс-конференции Бочковский уже несколько лет был директором УНЛ. И не мог не знать о Шетти.

Дальше - интереснее. В декабре 2015 года ряд телеканалов показывают сюжет, где Питер Шетти прямо заявляет свои претензии на УНЛ после того, как его обманным путем вывел из собственников украинский партнер Коваленко за то, что он отказался участвовать в махинациях по неуплате налогов.

Что характерно - Шетти выигрывает суд и решением Королевского районного суда Житомирской области восстанавливается в качестве владельца УНЛ.

Впрочем, уже вскоре другой суд денонсирует решение Житомирского суда и восстанавливает права Пиндича как владельца.

Несколько позже на лотерейной сцене впервые открыто появляется нардеп Александр Третьяков. Он показывается в офисе УНЛ, защищая ее во время спецоперации силовиков.

Далее еще факты: УНЛ переезжает в бизнес-центр, который связывают с Третьяковым на Саксаганского в Киеве. Видимо, там спокойнее.

Еще позже сам Третьяков подтверждает на камеру свою причастность к УНЛ

И вот при всем этом УНЛ лишь постоянно отрицает связь с Третьяковым, усиливая интригу.

Февраль 2018. УНЛ объявляет нового владельца: м-р Фогго, англичанина из Гонконга, который приобрел эту компанию, даже не въезжая в Украину. Беспрецедентный и очень доверчивый поступок. Впрочем, это опять же - его дело.

Но обращает на себя высказывание Бочковского из статьи, в котором он комментирует сделку:

Правда, "открыто"? Хотелось бы напомнить господину гендиреткору, что "открыто", это не тогда, когда о сделке сообщают лишь пост-фактум. И не тогда, когда не понятно, как компания попала к предыдущему собственнику - рядовому спортивному тренеру. А в развитых странах, государство на таких сделках еще и зарабатывает. Например, когда пенсионный фонд Онтарио (Канада) несколько лет назад приобрел Ирландскую Национальную Лотерею, бюджет Ирландии пополнился 600 млн евро на строительство и комплектацию оборудованием детской больницы. А сколько получила Украина от продажи УНЛ, Бочковский не хочет сказать? Мы напомним - ноль!

Далее. В мае 2018 года м-р Фогго дает интервью на фоне вида из окна офиса УНЛ в высотке Третьякова. Один из вопросов: встречался ли он уже с Валерием Коваленко? На что Фогго отвечает, что еще нет, но много слышал об этом уважаемом бизнесмене…

И вот Пасха. Третьяков и Коваленко фотографируются на фоне пысанки на Софиевской пл. Как говорится, круг замкнулся.

Наверное, пусть УНЛ сама разбирается, кто там у нее акционер. На общий объем лотерейного рынка это, возможно, и не влияет. НО вот на долю теневого рынка - большой вопрос…

Теневой рынок Украины. Почему УНЛ заинтересована занизить его объем. И почему ее руководитель заинтересован принизить риски лудомании в Украине

При дискуссии о теневом рынке Украины часто путаются, или не до конца учитываются, несколько отдельных понятий.

- категории игр, которые относятся к данному рынку,

- компании, которые проводят данные игры,

- каналы распространения данных игр.

Именно правильное представление о категориях игр, операторах-распространителях и каналах распространения дает четкое понимание рынка гемблинга любой страны и возможность оценки его объема.

Первое. Категории, к которым относятся:

- Классические лотереи (лотто\цифровые лотереи, мгновенные печатные лотереи, бинго, кено)

- Спортивные лотереи (тото и беттинг, проводимые операторами гос лотерей по лицензии для гос лотерей)

- Букмекерство (спортивный беттинг + ставки на неспортивные события)

- Казино (как отдельные строения или плав средства по индивидуальным лицензиям)

- ЛТС\VLT по лицензиям операторов гос лотерей

- ЛТС\VLT по лицензиям казино

- Киберспорт

- Фэнтези геймз

- Специфичные игры в интернете, не представленные в портфолио вышеупомянутых категорий, но относящиеся к любой из выше перечисленных категорий.

Итого получается 9 категорий. Только при учете всех девяти категорий игр на деньги можно говорить о понимании полного объема рынка гемблинга той или иной страны. При сравнении результатов или построении прогноза относительно другого рынка необходимо учитывать конкретные категорий, которые входят в подсчет!

Этот критический для правильности расчета потенциала рынка пункт совершенно не учитывается Бочковским в его "анализе". Откровенно говоря, он не учитывается и авторами материала на "Лиге". Но разница между гендиректором лотерейного оператора и журналистами заключается в том, что задача СМИ - просигнализировать о проблеме, а руководителя компании, раз уж он вступает в дискуссию, быть компетентным, когда он дает оценку проблеме.

Второе. Операторы

Любые игры, которые проводятся на конкретной территории, или в интернет пространстве страны операторами, которые не имеют от правительства данной страны четко отрегулированного разрешения на проведение игр в данной юрисдикции, являются нелегальными.

В случае с Украиной к нелегальным играм относятся все букмекерские и казино сайты как украинского, так и зарубежного происхождения, а также залы и точки распространения игр на деньги, не связанные прямыми договорами с операторами государственных лотерей.

Категории игр на деньги, не отрегулированные Законом о Лотереях, относятся к нелегальным. Это киберспорт, фэнтези геймз, рулетка, покер и так далее.

При этом к теневому рынку следует относить объем реализации как нелегальных, так и легальных операторов, скрытый от уплаты налогов.

Поэтому следует различать нелегальный, т.е. неотрегулированный рынок и теневой, т.е. скрытый от уплаты налогов.

Данное разъяснение важно, потому что в статье Бочковского понятия теневого и нелегального рынков путаются, а многие категории игр или вообще не учитываются, или не учитываются при сравнении показателей операторов разных стран.

В случае с Украиной с точки зрения оценки потенциала рынка и сбора налогов от гемблинга будем считать, что нелегальные операторы вообще не платят в бюджет, а операторы государственных лотерей полностью выплачивают налоги по Закону.

Третье. Каналы распространения - розница и интернет.

Здесь важно учитывать роль каждого канала в объеме той или иной категории игр.

Так, если в классических лотереях интернет составляет 10-12% в общем объеме, то для беттинга – это 80%, а в синтетических продуктах казино, киберспорте и фэнтези геймз еще выше.

С точки зрения позиции Европейской лотерейной ассоциации (ЕЛ) весь подобный интернет теневой, так как не платит налоги в юрисдикциях, в которых собирает ставки игроков.

Что касается ЛТС\VLT, то доля земли\интернета сильно колеблется от страны к стране. Но в данной категории роль точек распространения типа залов игровых автоматов большая.

Таким образом, только учитывая все категории игр на деньги, всех операторов рынка и все каналы распространения можно судить о потенциале рынка азартных игр, или игр на деньги.

При этом возможно отдельно посчитать рынок государственных лотерей в зависимости от степени регулирования государством всех трех вышеуказанных составляющих (категории игр, операторы рынка, каналы распространения).

И так, сколько в Украине игральных точек было и есть?

Если говорить об операторах государственных лотерей, то в 2012 году явным лидером рынка была компания МСЛ с более 6 тыс точек. При этом УНЛ имела примерно 4 тыс точек и еще несколько тысяч "айбоксов", в которых можно было приобрести билет, но нельзя было получить выигрыш. Количество точек третьего действующего оператора - "Патриот" неизвестно, поскольку они продавали только печатные мгновенные лотереи без терминалов. Можно лишь предположить, что около 5 тысяч за счет "Укрпочты" и возможности распространения в любых ее отделениях, включая сельскии, с целью поддержать требуемое государством количество точек.

Посмотрим, что у Бочковского.

В этой связи данные Бочковского по 2012 году действительно точнее, чем данные в статье на Лиге.

Однако если смотреть по сегодняшнему дню - то, по данным УНЛ, сейчас у них новых 912 "Космолотов", 822 беттинговых зала "Фаворит", 735 залов "Спортлото", 50 беттинговых "Базабет", 1000 залов "Золотой Кубок". Итого получается 3619 точек распространения категорий игр с высоким уровнем риска аддактивности для игрока.

Если сюда добавить 148 букмекерских контор "ПариМатч", то будет 3667.

А вот что пишет Бочковский:

Все бы хорошо, только вот по данным, которые УНЛ передала во Всемирную Лотерейную Ассоциацию, на конец 2017 года таких пунктов у них было 18700 (!) (WLA Compendium 2017, стр. 152). Конечно, 18700 – это «более 5 тыс», тут Бочковский почти не соврал. Только вот эта разница между 2 показателями сильно влияет на базу расчета нелегалов.

С учетом того, что ни одного формата из выше перечисленных выше заведений в 2012 году у УНЛ не было, то их количество сегодня можно добавить к тем около 4 тыс точек распространения, которые в 2012 у них были. Получим примерно 7,5 тыс точек. Остается вопрос, а откуда же взялись те около 11200 точек, которые вошли в статистику ВЛА?

Что характерно, соотношение между 7500 и 11200 абсолютно соответствует тому, о котором пишут в Лиге: 60% точек «в тени».

И здесь важно не столько абсолютное количество теневых точек, 24 тыс (как считают в Лиге) или на порядок меньше, как пытается представить Бочковский, а факт того, что 60% «наземных» точек не платят в бюджет вообще ни копейки.

УНЛ, ее ответственная "ответственная игра" и лудомания

Не хочется комментировать всю ту путаницу в общем количестве игроков, а также разницу в понятиях "постоянной" и "регулярной" игры, как и разницу между игроками, которые играют "постоянно" и "регулярно", которую пытается донести Бочковский (в чем разница из его текста так и не понятно). Также не хочется комментировать количественные данные, вытянутые им из исследования российской консалтинговой компании АМИКО. Все это, по большому счету, лишь набор спорных чисел.

Важно другое: сегодня порядка 50% точек распространения УНЛ – это точки с высоким аддактивным риском для игрока. И невооруженным глазом заметно, что весь прирост сети распространения УНЛ идет именно за счет именно таких точек - посмотрите, сколько "космолотов", "пари-матчей" и т.д под брендом УНЛ появилось за последнее время. О каких принципах "ответственной игры" можно говорить в этом случае? При этом Бочковский пишет, о своей компании, что, мол "мы исповедуем принципы "ответственной игры", именно потому решили провести такое исследование."

Все дело втом, что "исповедовать" и "следовать" принципам – совсем не одно и то же, к сожалению. Вот, господин Бочковвский отмечает:

Погодите. Но о каких здоровых игроках можно говорить, если за последние 5 лет игроки перешли от игр с низкой зависимостью к играм с высокой, и из точек распространения классических лотерей в точки типа "Космолот"?!

Господин Бочковский, проводить исследование нужно не среди оставшихся игроков в лотереи, где низкая вероятность лудомании, а среди всех, включая тех, кто играет в интернете, дома. И тогда мы увидим цифру гораздо выше 2%, удивительным образом получившихся в исследовании УНЛ. Но вот такие исследования в Украине действительно никогда не проводились.

Звучит красиво, но не соответствует действительности. Отчисления на важные социальные и культурные проекты зависят не от счастливого игрока, а от бюджетного кодекса. Если в бюджете будут предусмотрены специальные статьи отчислений на подобные программы от лотерей, которые еще и будут выполняться, то Украина сможет повторить успех в этом вопросе США, Британии, Норвегии и других развитых стран. А то, о чем пишет гендиректор УНЛ - махровая демагогия. Потому что даже сейчас в Законе "О гослотереях в Украине" есть вполне однозначная норма о том, что отчисление от лотерей должны идти в специальный фонд Госбюджета, а оттуда - на спорт и лечение онкобольных детей. Но сегодня это положение закона попросту игнорируется правительством - в госбюджетах за последние несколько лет нет даже упоминания о таком специальном фонде. А вот куда эти деньги уходят - большой вопрос, вполне возможно, ими даже покрывается часть госдолга перед МВФ и другими донорами.

Возвращаясь к объему рынка. Этот вопрос требует серьезного и всестороннего исследования. Так, Бочковский оспаривает объемы игорного бизнеса в 1 млрд, о котором неоднократно заявляли и журналисты, и даже ответственные чиновники. Конечно, трудно Бочковскому возражать, ведь ему, очевидно, виднее. Только остается удивляться, откуда сотрудник (пусть и высокопоставленный) оператора государственной лотереи так неплохо осведомлен об истинном объеме продаж теневиков? Например, АМКУ, проводя свое исследование более года, точных цифр так получить не смог, и свои результаты объяснил так: потому он и теневой рынок, что реальные его объем никто не знает.

В целом, судя по тону статьи Бочковского, он серьезно обижен на журналистов за теневой бизнес, который некомпетентные авторы статьи на "Лиге" обвинили в грехах, которые те не совершали. И потому становиться на их защиту, утверждая, что, мол, теневиков гораздо меньше, чем пишут журналисты, и обороты у них меньше, а доходы так вообще мизерные. Ну конечно, раз у нас только "2% игроков в зоне риска". Так что, мол, не надо трогать теневые точки, давайте сфокусируемся на лицензиях для операторов.

Но скажите: а кто доподлинно знает объем рынка киберспорта? Фентези геймз? А что мы вообще знаем про онлайн?

По данным депутата ВР Павла Кишкаря «на сайты зарубежных букмекеров из Украины в прошлом (2015, - ред.) году было выведено 25 млрд грн компаниями, которые не зарегистрированы в Украине.»

Чувствуете? На то время это был почти 1 млрд евро!

Кстати, авторы статьи на "Лиге" сконцентрированы как раз на игорном бизнесе, то есть нелегальном по системе организации, и теневом по системе ухода от налогов.

А вот Бочковский почему-то постоянно сбивается на сравнение с данными отчетов Европейской Лотерейной Ассоциации, которая, что характерно, как раз противостоит нелегальному теневому бизнесу и дает статистику по операторам государственных лотерей:

Только вот данные цифры по Великобритании включают лишь 1 из 9 перечисленных нами выше категорий игр, а именно классические лотереи, которые проводит оператор "Камелот". Данные по Франции включают классические лотереи и беттинг, но без скачек, которые составляют более 50% беттинга во Франции, и так далее. О какой объективности оценки может идти речь в таком случае?

Отдельного внимания заслуживает Польша как соседняя страна. "Тотализатор Спортови" в 2017 г развивал только классические лотереи. Но чтобы прийти к 1,4 млрд евро продаж, еще в 2012 они провели полную перезагрузку бизнеса (оборот в 2012 составлял 843 млн евро) , проведя до этого дорогостоящее исследование рынка и путей его развития с компанией McKinsey. В 2017 г в Польше процветал нелегальный рынок игровых автоматов (VLT), который не побороли до сих пор. Но начиная с 2018 "Тотализатор Спортови" получил от государства монополию на VLT, а правительство начало бороться с нелегалами. Кроме "Тотализатора Спортови" в Польше официально действуют еще 4 букмекера. Поэтому даже легальный рынок Польши – это не 1,4, а как минимум 2,8 млрд евро.

Конечно, если для Бочковского нет разницы между нелегальным теневым 1 млрд и доходами операторов государственных лотерей, то тогда все становится понятным, включая стратегию и реальные цели УНЛ. Тогда можно высчитывать теневой рынок Украины на основе оборота легального оператора гослотерей Польши, и делать поправку на ВВП и доходы граждан. И это еще одна серьезная манипуляция в статье Б.

Поступления в бюджет от гемблинга.

Авторы статьи на "Лиге" пытались вычислить, сколько денег в бюджет Украины могло бы поступать, если бы весь рынок был а) - легальным, то есть регулируемым государством, и б) - открытым, не теневым.

Бочковский же оперирует данными валового игрового дохода (ВИД) УНЛ+МСЛ = Украина, переданными в отчет ЕЛ, в котором отсутствуют данные по "Патриоту". И, естественно, нет данных по нелегалам и теневикам, которые такими терминами, как ВИД, вообще не оперируют.

Но если предположить, что рынок на 100% «белый», и налоги платятся с учетом 1 млрд евро оборота, или примерно средневзвешенно 300 млн ВИД, (что в 30 раз выше, чем совокупный ВИД УНЛ и МСЛ в 2017), то бюджет Украины получит примерно 60 млн евро, или 1,8 млрд грн. в год.

Что нужно, чтобы данный расчет стал реальностью? Б считает, что главное для рынка – выдать лицензии операторам государственных лотерей.

Это действительно очень важно. Но решит ли лицензирование вопрос теневого бизнеса? Опыт Европы говорит, что нет. Яркий пример - та же Польша. В Польше по оценкам "Тотализатора" примерно 100 тысяч нелегальных игровых автоматов и правительство решило урегулировать ситуацию. Монополию на игры VLT передали оператору государственных лотерей, а для нелегалов ужесточили штрафы. Тем не менее, нелегалы находят пути обходить эти штрафы. И хотя "Тотализатор" действительно успешно развивает категорию ЛТС\VLT, нелегальный рынок остается огромным. Отсюда вывод: успех в борьбе с нелегалами лежит не в плоскости лицензирования, а в плоскости жесткого контроля регулятора и правоохранительных органов. На сегодня известна только одна страна, где это удалось на 100% - Норвегия.

Поэтому рассчитывать, что нелегальный рынок уйдет после выдачи лицензий, наивно. Или это стратегия УНЛ - завести всех нелегалов под лицензию УНЛ, обеспечив таким образом прикрытие функционирования теневого рынка?

Вот что еще пишет Бочковский в своей статье. Однако мы видим на примере значительного роста точек УНЛ с играми высокой аддактивности, - что развиваться компания хочет именно в мутной воде. Такая уж у нее стратегия развития. Поэтому заявление руководителя УНЛ о том, что выдача лицензий – решение проблемы нелегального и теневого рынка, является еще одной манипуляцией.

Сегодняшняя ситуация легального лотерейного рынка Украины и нелегального игорного приводит к необходимости жесткого контроля государством. Это можно осуществить через обязательную сертификацию центральных систем всех операторов, включая работающих через интернет, по стандарту безопасности WLA\ISO. И при условии жесткого и принципиального выявления и наказания тех, кто проводит игры «в тени».

А для понимания реального объема и динамики развития всего рынка игр на деньги в Украине необходимо провести глобальное исследование этого рынка силами опытной международной компании, специализирующейся в сфере гемблинга, которая сможет подготовить данные по всем категориям, всем операторам и всем каналам распространения. И вот тогда уж не останется места таким манипулятивным "аргументам", как у господина Бочковского.