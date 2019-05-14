Энергорынок должен быть запущен с 1 июля без каких-либо переносов, – председатель "Укрэнерго" Ковальчук

Председатель Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что новый европейский рынок электрической энергии должен быть запущен без каких-либо переносов 1 июля 2019 года.

Об этом сообщило интернет-издание "Обозреватель".

"Мы беспрекословно придерживались именно этой версии, что рынок должен быть запущен с 1 июля без каких-либо переносов. Есть определенные сомнения, что качество документов, которые мы получим непосредственно перед запуском рынка, будет достаточным. Это не означает, что рынок нельзя запустить. Это не означает, что невозможно будет уже в процессе работы рынка принимать соответствующие решения регулятора, Кабинета Министров Украины или даже изменения в закон. Так многие страны начинали рынок, никогда не бывает 100-процентной готовности", - подчеркнул он.

По словам председателя "Укрэнерго", сейчас много разговоров о переносе запуска рынка, в частности это будет рассматриваться 15 мая в парламентском комитете. Однако перенос запуска рынка не решит текущие проблемы.

"Наша позиция заключается в том, что простой перенос даты рынка - это является нецелесообразной историей. Потому что за период, на который они его планируют перенести, надо преодолеть те проблемы, которые возникли. Если просто на 2 года перенести, и оставить все как есть, с неработающей координацией этого внедрения, с тем типом взаимодействия с существующими правилами рынка, которые продолжат функционировать в соответствии с законом об электроэнергии, то мы не достигнем цели. Мы снова через год или 9 месяцев, или через 2 года будем собираться и говорить, надо переносить рынок, потому что есть определенные недостатки", - подчеркнул он.

Как сообщалось, с 1 июля 2019 года планируется введение нового рынка электрической энергии в Украине, который имплементирует нормы 3-го энергопакета Европейского Союза (ЕС). От своевременного введения рынка зависит, получит ли Украина макрофинансовую помощь в размере 500 млн евро от ЕС в 2019 году.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина запустит рынок электроэнергии с 1 июля 2019 года. Глава правительства считает, что при введении нового рынка электроэнергии должен быть учтен социальный аспект.