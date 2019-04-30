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Россия отзывает своего посла в Беларуси Бабича, - СМИ

Михаил Бабич не проработал на этой должности и года.

Россия отзывает своего посла в Беларуси Бабича, - СМИ
Михаил Бабич
Фото: zercalo.org

Посла Российской Федерации в Беларуси Михаила Бабича отзывают с должности.

Об этом сообщило российское издание "Коммерсант" со ссылкой на несколько высокопоставленных источников.

"Это обсуждается с прошлой недели", - рассказал один из них. Другой подтвердил, что в ближайшее время ожидается соответствующий указ президента РФ Владимира Путина.

Отмечается, что Бабич, не являющийся карьерным дипломатом, считался политическим назначенцем. Период его работы в Минске совпал с активизацией линии Москвы на более глубокую интеграцию с Беларусью.

Бабич не проработал на этой должности и года. Он был назначен главой дипмиссии в Минске 24 августа 2018 года. На эту работу он перешел с позиции полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. Дипломатические собеседники рассказали, что решение направить господина Бабича послом принималось в Кремле. Точно так же решался и вопрос его отзыва в Москву.

Напомним, информация о том, что Кремль готовит полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича для дипломатической работы в Беларуси появилась в российской прессе еще в конце июня прошлого года. Подробнее о назначении новым российским послом в Беларуси выходца из силовых структур читайте в материале LB.ua "Зачем Путин готовит для Лукашенко “посла войны”?".

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