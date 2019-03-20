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Эксперт центра Разумкова указал Гройсману выход из ситуации с отключением водоканалов и теплокоммунэнерго

Отключения водоканалов, шахт или теплокоммунэнерго может привести "к непредсказуемым социально-экономическим последствиям", считает он.

Эксперт центра Разумкова указал Гройсману выход из ситуации с отключением водоканалов и теплокоммунэнерго
Фото: Макс Левин

Государство должно оперативно решить проблему с возможным отключением электроэнергии шахтам, водоканалам и теплокоммунэнерго. Возможен вариант - обязать Укринтерэнерго стать поставщиком для проблемных предприятий. Об этом заявил директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Государство должно найти средства в лице министерств, ведомств, местных властей, Кабмина, а ППН, Укринтерэнерго, в свою очередь, по нерегулируемому тарифу, не по завышенным ценам, а по обычной цене должен продавать электроэнергию этим социально значимым объектам", - прокомментировал Омельченко.

По словам эксперта, это вполне возможно, поскольку Укринтерэнерго является государственной компанией и имеет лицензии на поставку электроэнергии по нерегулируемому тарифу - то есть может заключить новые договоры как обычный поставщик. В противном случае отключения водоканалов, шахт или теплокоммунэнерго может привести "к непредсказуемым социально-экономическим последствиям".Омельченко указал, что сейчас около 1300 предприятий с плохой платежной дисциплиной, только 40% из них рассчитались за два месяца с начала года.

"К сожалению, по закону они с 1 апреля должны быть отключены от поставок электрической энергии. Поэтому правительство должно срочно уже 27 марта на своем заседании решить вопрос о нахождении средств и об обязательстве того же ППН, поставщика последней надежды, объявить тендер на продажу электрической энергии по обычным ценам", - резюмировал эксперт.

Напомним, срок поставки электроэнергии от госпредприятия "Укринтерэнерго" ("поставщика последней надежды") заканчивается 31 марта 2019 для потребителей, которые присоединились к договору о поставках электроэнергии 1 января 2019. В Украине таких, как сообщает "Укринтерэнерго", насчитывается более 1300 потребителей. Многие из них имеют проблемы со счетами, от общего количества этих потребителей за электроэнергию рассчитались около 40%. Крупнейшими должниками являются промышленные и государственные предприятия, госшахты и теплокоммунэнерго.

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