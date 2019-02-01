Состояние Ахметова возросло за год на 830 млн долл., - Bloomberg

Состояние Рината Ахметова возросло за год на 830 млн долл., свидетельствует ежедневный рейтинг миллиардеров по версии Bloomberg.

По информации одного из двух ведущих поставщиков информации о финансовых рынках, на 1 февраля состояние основателя компании "Систем Кэпитал Менеджмент" составляет 6,04 млрд долл.

В общем рейтинге Bloomberg 52-летний Ахметов занял 263-е место. В то же время, кроме него в представленном списке Топ-500 самых богатых людей мира больше не оказалось ни одного украинца.

Ринат Ахметов является президентом "Шахтера" с октября 1996 года.

Отметим, что первым в списке с показателем 142 млрд долл. значится Джеффри Безос - американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com и владелец издательского дома The Washington Post. Состояние Безоса возросло за год на 17,2 млрд.

Второе место занимает Билл Гейтс (95, 8 млрд.). Замыкает своеобразный пьедестал соотечественник двух первых "призеров" Уоррен Баффет (84,9 млрд).

В Топ-10 лишь трое - французский предприниматель, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (76,6 млрд, 4-е место), испанский бизнесмен, основатель и экс-президент Inditex Амансио Ортега (63,5 млрд, 6-е место) и мексиканский теле-коммуникационный магнат Карлос Слим не являются гражданами США.

Стоит добавить, что самым богатым бизнесменом на пост-советском пространстве является россиянин, президент "Норильского никеля" Владимир Потанин, чье состояние оценивается в 20,9 млрд долл. и который занял 35-е место рейтинга.

Bloomberg Billionaires Index оценивает состояние Топ-500 миллиардеров мира. Пороговое значение в этом году составило 3,75 млрд долл - самыми "бедными" в списке являются американцы Джон Браун и Том Горс, предприниматель из экзотической страны - Остров Мэн Марк Штейнберг и россиянин Сергей Попов.