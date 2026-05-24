Унаслідок нічної масованої атаки РФ на Київ зазнали пошкоджень об’єкти історичної та культурної спадщини у центрі столиці. Руйнувань зазнав Національний музей «Чорнобиль» та низка архітектурних пам’яток.

Фото: Максим Назаренко

Про це повідомили у Державному історико-архітектурному заповіднику «Стародавній Київ».

«росія нанесла удар по заповіднику «Стародавній Київ». Національний музей «Чорнобиль», про відкриття якого після ремонту ми писали кілька днів тому, майже знищено. Пошкоджень зазнали численні пам'ятки архітектури, зокрема Контрактовий дім», – ідеться у повідомленні.

