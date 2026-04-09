Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
ГоловнаКультура

Рада ухвалила рішення про оголошення року національної ідентичності

За відповідний депутатський запит проголосували 226 нардепів.

Фото: nus.org.ua

Верховна Рада ухвалила рішення про оголошення 2026 року роком національної ідентичності. 

За відповідний депутатський запит проголосували 226 парламентарів.

Рішення має символічний характер і спрямоване на консолідацію суспільства в умовах війни та внутрішніх політичних викликів. 

А відповідний Закон "Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності" Рада прийняла в грудні 2022 року.  Він визначає основні засади й особливості формування та реалізації державної політики утвердження громадянської ідентичності, гарантії участі громадян України, закордонних українців, громадських об’єднань та інших громадянських інститутів в її реалізації.

"Ця ідея народилася в середовищі громадських активістів і освітян, і з часом отримала підтримку експертної спільноти, платформи IDEM, Міністерства молоді і спорту та народних обранців. Я дуже радію, що національна ідентичність виходить за межі академічних обговорень і визнається ключовим фактором національної безпеки. Тепер важливо, щоб це було не лише рішення, а жива практика нашого щоденного життя. І наше спільне завдання — наповнити його змістом і конкретною роботою! Далі буде! ", - прокоментувала рішення українська філософиня, професорка кафедри української філософії та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка Наталія Кривда. 

Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Чому важливо говорити про ідентичність в умовах війни"

Також на цю тему читайте матеріал ромадянська ідентичність українського суспільства. Еволюція та особливості".

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies