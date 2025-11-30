Дослідниця Ольга Гнатюк стала лауреаткою премії імені Станіслава Вінценза 2025

Польська дослідниця, перекладачка та популяризаторка української культури Ольга Гнатюк отримала цьогорічну премію імені Станіслава Вінценза «За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів». Про це оголосили в Українському католицькому університеті під час VIII форуму «Via Carpatia 2025».

Капітула тримала ім’я лауреатки в таємниці до завершення події. Генеральний консул Польщі у Львові Марек Радзівон наголосив, що нагорода символізує спільний культурний простір України та Польщі.

Перший лауреат премії, правозахисник Мирослав Маринович, підкреслив важливість інтелектуальної праці та ролі «Via Carpatia» як майданчика для формування нового бачення світу. Він також привітав вибір комісії, зазначивши, що Гнатюк здатна відповідати на виклики сучасності.

Ольга Гнатюк — професорка НаУКМА та Інституту славістики ПАН, перекладачка, авторка важливих наукових праць про українську культуру. Вона подякувала за нагороду, наголосивши на актуальності діалогу між українцями та поляками, до якого закликав і сам Станіслав Вінценз.

«Вінценз вірив у силу діалогу. Сьогодні, коли здається, що польсько-український діалог зайшов у глухий кут, потрібно згадати одну із притч Вінценза і збагнути, що жодна людина не має монополії на правду. Жодна нація не має монополії на історичну правду. Спроба навʼязати опоненту свою правду приречена на поразку. А спроба видавати її за діалог переносить нас в Орвелівський “1984”, у світ поневоленого розуму і новомови. Вірю, що малі громади, суспільства і міжнародна спільнота немислимі без діалогу»,

З вітальним словом до лауреатки звернувся й владика Борис Ґудзяк, відзначивши її багаторічну роль у зміцненні польсько-українських стосунків та розвитку української культурної ідентичності.