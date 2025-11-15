Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
У Празі триває Тиждень українського кіно

Фестиваль триває в Празі з 11 по 17 листопада.

CultHub
У Празі триває Тиждень українського кіно
Фото: фото організаторів

У Празі розпочався Тиждень українського кіно, який цього року проходить за підтримки Pylyp Orlyk Foundation. Фестиваль відкрив документальний фільм «2000 метрів до Андріївки» режисера Мстислава Чернова — стрічка, що занурює глядача в саме серце війни та оголює справжню ціну свободи.

На відкритті були присутні дипломати, представники культурних інституцій, чеські партнери та численні глядачі. Слово мали організаторка фестивалю Ленка Віх, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чеській Республіці Василь Зварич та голова Pylyp Orlyk Foundation Артем Миколайчук.

Посол Василь Зварич подякував чеським друзям і всім, хто підтримує Україну:

«Цей фільм показує правду про російську агресію і водночас робить нас усіх сильнішими у спільному прагненні — досягти миру в Україні», — наголосив він.

Фото: фото організаторів

Організаторка фестивалю Ленка Віх зазначила, що стрічка Чернова дає відповіді на ключові питання про ціну українського спротиву:

«Після перегляду стає зрозуміло, що українці воюють не за територію, а за щось набагато вище і важливіше. Чернов казав, що його мета — не засмутити, а розсердити глядача. Саме цього нині бажаю і я».

Голова Pylyp Orlyk Foundation Артем Миколайчук підкреслив, що фільм демонструє масштаби несправедливості, з якою зіткнулася Україна:

«Ми вистояли, але фільм показує страшну ціну відновлення справедливості. І якщо Європа та США не діятимуть сьогодні — завтра можливі Андріївки в Європі».

Фото: фото організаторів

Тиждень українського кіно в Празі — це не лише знайомство чеської публіки з сучасним українським кінематографом, а й важливий жест європейської солідарності з Україною.

Програма показів: 11.11 — 2000 метрів до Андріївки, 12.11 — Сірі бджоли, Стрічка часу, 13.11 — Малевич, 14.11 — Степне, 15.11 — Джура Королевич, Мишоловка, 16.11 — Песики, Королі репу, 17.11 — Медовий місяць.

Покази тривають з 11 по 17 листопада у кінотеатрі Atlas у Празі

