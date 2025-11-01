Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Італійська еротика, битви самураїв і похорон колишньої: 8 серіалів листопада

Листопад — це місяць затишшя в кінопрокаті. Невелика пауза перед початком зими, коли одна за одною йдуть великі прем’єри — до різдвяних свят і церемонії «Оскар». А отже, саме час звернути увагу на серіали. Кінокритик Ігор Кромф традиційно підготував добірку кращих релізів місяця.

«Убитий блискавкою»

Де: Netflix

Коли: 6 листопада

Netflix розпочинає листопад з історичного мінісеріалу про 20-го президента США Джеймса Гарфілда, шоуранерами якого стали творці «Гри престолів» Девід Беніоф та Ді Бі Вайсс. 

Джеймс Гарфілд був так званим загубленим президентом — одним з чотирьох керманичів США, які прийшли в Білий дім на хвилі Громадянської війни 1861–1865 років. А ще другим з чотирьох убитих президентів США: він пробув на посаді всього 100 днів. «Убитий блискавкою» розповість про президентство Гарфілда за чотири серії — і паралельно розкриє історію про те, як найбільший симпатик став його кілером. 

«Плюрібус»

Де: AppleTV

Коли: 7 листопада

Легенда серіальної індустрії Вінс Ґілліґан зробив революцію у сфері своїм «Пуститися берега», а згодом довершив її спінофом «Краще подзвоніть Солу». Тепер він повертається з новим серіалом. Цього разу замість історії наркобізнесу чи судових тяганин у пустелях Альбукерке Ґілліґан зміксує філософську антиутопію, трилер і сай-фай в дусі «Розриву». 

За сюжетом, письменниця Керол Стурка (зірка «Краще подзвоніть Солу» Рей Сігорн) стане найнещаснішою у світі людиною: вона єдина матиме імунітет від вірусу, який робить усіх задоволеними та радісними. Шоуранер ставить абсолютно неочікувану для героїні задачу: позбавити людство щастя, щоб воно стало вільним. 

В яблучному сервісі настільки вірять в успіх шоу, що ще до прем’єри першого сезону оголосили про другий. 

«Пані Плеймен»

Де: Netflix

Коли: 12 листопада

Playman —це культурний феномен Італії. Еротичний журнал, що виходив у 1970-ті, коли в країні був заборонений американський Playboy. Playman брав інтерв’ю у філософа Юліуса Еволи, публікував статті Генрі Міллера; низка європейський акторок, як-от Орнелла Муті й Патті Право, отримали кар’єрний ривок після відвертих фотосесій для цього еротичного глянцю. Playman встрягав у міжнародні скандали, публікуючи знімки від папараці, як колишня дружина Кеннеді Жаклін засмагає оголеною на приватній віллі. 

Семисерійний серіал від Netflix пропонує оповідь про засновницю і першу редакторку цього культового журналу Аделіну Таттіло – прихильницю емансипації та вільної любові. Шоу розповість про її зв’язки з політиками, особисті драми й роботу над створенням легенди італійської культури. 

«Звір у мені»

Де: Netflix

Коли: 13 листопада

Восьмисерійне шоу, яке претендує на звання головного детективу цього листопада. У середині місяця Netflix презентує трилер про письменницю Еггі Вігз (Клер Дейнс), яка шукає усамітнення після смерті дитини. Однак її новий сусід, магнат з репутацією Синьої Бороди Найл Джарвіс (Метью Різ), затягує авторку у вир власного розслідування. 

Шоуранером проєкту виступив Гейб Роттер, який колись працював над «Секретними матеріалами», а співпродюсерами стали акторка Джоді Фостер і телеведучий Конан О’Браєн. 

«До останнього самурая»

Де: Netflix

Коли: 13 листопада

Ще одна новинка від Netflix — азійський трилер у дусі «Королівської битви». Це ще одна спроба стримінгу працювати з азійською попкультурою через екранізацію манги. Шоу базується на графічному романі «Останній самурай, що вижив» Шого Імамури. 

Сетинг серіалу — це епоха Мейдзі на межі ХІХ і ХХ століть. Японська імперія відходить від традиціоналізму та феодального устрою і все більше вестернізується, що викликає спротив самураїв. У центрі сюжету — історія про криваву гру, де 292 бійці мають вибратись з храму в Кіото й дістатися до Токіо, зібравши дерев’яні жетони своїх суперників. 

Якщо ви не знайомі з концептом «Королівська битва», то точно знаєте про корейський серіал «Гра в кальмара». Нове шоу подібне до нього, але сповнене самурайської естетики та кривавих битв на мечах. 

«Дивні дива», 5 сезон

Де: Netflix

Коли: 25 листопада

Популярний сай-фай серіал, що вісім років тому підкорив глядачів лором 1980-х і великою кількістю пасхалок до попкультури, добігає кінця. П’ятий сезон стане фіналом перипетій американського містечка Гокінс, яке має тісні стосунки з паралельним всесвітом.

Фанатських теорій про те, що буде у фіналі, занадто багато, щоб навіть спробувати їх розібрати, але новий сезон точно буде сконцетрований на боротьбі з Векною, головним антагоністом шоу. 

Серіал виходитиме порційно: спочатку 25 листопада, потім на Різдво — 25 грудня, а кінець покажуть під Новий рік. Хронометраж серій тягне на повнометражні фільми — по 90–120 хвилин. Прихильники «Дивних див» можуть не сумувати через завершення шоу й очікувати спінофу, який стане доповненням до цієї похмурої ретроказки. 

«Ховаючи колишню»

Де: Sweet TV

Коли: 26 листопада

Чорна трагікомедія українського виробництва в серіальному форматі — це екзотика, що неочікувано вирізняється на тлі безкінечних вітчизняних мильних опер і примітивних процедуралів. 

Сюжет закручений навколо знайомства чотирьох чоловіків (Олександр Рудинський, В’ячеслав Довженко, Слава Бабенков і Артур Логай), які зустрілися на похороні колишньої, що загинула на фронті. Глядачам обіцяють розмовну історію про стосунки, секс, кохання та їхню специфіку в умовах війни. Шоуранером проєкту став Сергій Кулибишев, який зараз переважно працює в театральній сфері.

Ігор КромфІгор Кромф, кінокритик
