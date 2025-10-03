«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Харкові одночасно прозвучали 5 органів, встановивши національний рекорд

Диригував ансамблем військовослужбовець ЗСУ, начальник відділення комунікацій 5 окремої штурмової бригади, старший лейтенант Сергій Лихоманенко. 

У Харківській філармонії відбувся концерт-запис «Повстання органів — мистецтво, нескорене війною», під час якого вперше в історії України одночасно прозвучали 5 органів — духовий Alexander Schuke та чотири цифрові органи, привезені з різних регіонів країни. Диригував ансамблем військовослужбовець ЗСУ, начальник відділення комунікацій 5 окремої штурмової бригади, старший лейтенант Сергій Лихоманенко. 

Фото: 5 штурмова
Подію офіційно зафіксували в Національному реєстрі рекордів України у категорії «Найбільший органний ансамбль», розповіли у 5 окремій штурмовій бригаді. 

У програмі концерту прозвучали символічні твори українських композиторів — Гімн України, «Молитва за Україну» Миколи Лисенка, «Щедрик» Леонтовича, «Біла симфонія» В’ячеслава Назарова та інші.

На одній сцені зустрілися різні покоління української органної школи:

• метр харківської традиції Станіслав Калінін;

• народна артистка України Ірина Калиновська;

• лауреат міжнародних премій, солістка Олена Болюх;

• молода органістка Поліна Чорна.

Фото: 5 штурмова
Унікальне аранжування для ансамблю з п’яти органів створив композитор та органіст Євгеній Жаку. 

“«Повстання органів» стало справжнім культурним штурмом Харкова — міста, яке щодня тримає оборону. Органи тут звучали як голос пам’яті, молитви й незламності. Запис увійде до мультимедійного архіву «органної музики воєнного часу» та буде презентований українській і міжнародній аудиторії”, - йдеться у повідомленні 5-ї штурмової.

Фото: 5 штурмова
Проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду.

