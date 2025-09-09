​Кримські цілі
Мистецький дует CHIAOZZA презентує в Києві пневматичні скульптури за мотивами Марії Примаченко

Інсталяція складається із 7 скульптур.

CultHub
Мистецький дует CHIAOZZA презентує в Києві пневматичні скульптури за мотивами Марії Примаченко
Фото: Андрій Ющак

З 8 по 21 вересня на Контрактовій площі в Києві можна буде побачити масштабну інсталяцію мистецького дуету CHIAOZZA (Нью-Йорк), натхнену творчістю видатної української художниці Марії Примаченко. Проєкт створено на запрошення Ukraine WOW та мережі «Аврора» у партнерстві з Prymachenko Family Foundation. Про це на своїй сторінці пишуть організатори.

Робота складається із семи пневматичних скульптур заввишки від 3 до 7 метрів, які переосмислюють образи з картин Марії Примаченко: червону квітку, горох, дерево, сонях, птаха, синього звіра та жовтого звіра.

«Ми підтримуємо культурну місію Ukraine WOW і глибоко захоплюємося творчістю Марії Примаченко. Для нас було честю дослідити її роботи та поділитися її унікальним баченням із сучасною аудиторією. Ми раді, що ця інсталяція подорожуватиме світом, знайомлячи людей із творчістю цієї важливої художниці», — розповідають художники CHIAOZZA.

Фото: Андрій Ющак

Дует CHIAOZZA — це Адам Фрезза та Террі Чао, художники з Нью-Йорка. Їхні роботи експонувалися у США та за кордоном — у Великій Британії, Нідерландах, Італії, Швейцарії, Південній Кореї, Китаї, Мексиці, Тайвані та Японії. У 2017 році вони прославилися завдяки масштабній інсталяції Chiaozza Garden на фестивалі Coachella. Художники також співпрацювали з такими брендами, як Hermès, IKEA та Nike.

«Цей проєкт показує, як минуле і сучасність, Україна і світ можуть поєднуватися в культурних ініціативах. Нам важливо, що робота спершу прикрасить Київ, а потім вирушить до США, розповідаючи про Україну. Ми вдячні дуету CHIAOZZA за щирий інтерес до творчості Марії Примаченко та її сміливу інтерпретацію», — зазначають співзасновниці Ukraine WOW Ярослава Гресь та Юлія Соловей.

Український аудіогід до інсталяції озвучила праонука художниці Анастасія Примаченко. Саме її розповіді про Марію, її любов до всього живого та особливе бачення світу стали основою для роботи дуету.

Після завершення експонування на Контрактовій площі частина скульптур стане частиною інтерактивної виставки-присвяти Ukraine WOW, що відкриється 26 вересня на Центральному залізничному вокзалі Києва. Решта залишиться біля флагманського магазину «Аврора». Далі проєкт вирушить до США, щоб презентувати Україну світові.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
