Суд зобов'язав Мінікультури повернути будівлю костелу Святого Миколая в Києві Римсько-католицькій церкві

Настоятель парафії отець Павло Вишковський заявив, що його перетворення на концертний зал було незаконним актом радянської влади.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд зобов'язав Міністерство культури та стратегічних комунікацій повернути будівлю костелу Святого Миколая в Києві релігійній громаді Римсько-католицької церкви в Україні.

Про це йдеться у пресрелізі церкви.

Зазначено, що впродовж тривалого часу католицька громада неодноразово зверталася до державних органів з вимогою повернути їм приміщення костелу, що його понад сто років тому збудували католики.

У 2005 році президент України Віктор Ющенко своїм указом доручив уряду та місцевим органам влади вжити необхідних заходів для повернення костелу Святого Миколая громаді. Однак досі указ залишався досі невиконаним.

Настоятель парафії отець Павло Вишковський повідомив, що 25 тисяч українців рік тому підписали петицію на підтримку повернення і порятунку костелу, який “попередні “власники” довели до руїни”.

Під час судового засідання він зазначив, що архівні документи та історичні факти однозначно свідчать про те, що костел спершу був призначений для релігійних обрядів, а його перетворення на концертний зал було незаконним актом радянської влади.