Самі собі прометеї: де взяти кошти на енергозабезпечення будинку?
Самі собі прометеї: де взяти кошти на енергозабезпечення будинку?
Російські шпигуни по сусідству
Російські шпигуни по сусідству
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Повідомлено про підозру працівнику МОН, який висміював незалежність України і називав її "кидаловом"
Повідомлено про підозру працівнику МОН, який висміював незалежність України і називав її "кидаловом"
Коли поїде. Як там «Деміївська», чи в безпеці «Поштова» і які шанси в метро витримати цей рік
Коли поїде. Як там «Деміївська», чи в безпеці «Поштова» і які шанси в метро витримати цей рік
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
ГоловнаКультура

Нагладова рада УКФ оголосила конкурс на посаду виконавчого директора

Термін контракту попереднього виконавчаого директора УКФ Владислава Берковського сплив цього місяця.

Нагладова рада УКФ оголосила конкурс на посаду виконавчого директора
Богдана Півненко, Наталія Кривда, Ростислав Карандєєв, Богдан Логвиненко, Юрій Савчук.
Фото: LB.ua

Наглядова рада Українського культурного фонду та Міністерство культури оголосили конкурс на посаду виконавчого директора фонду. Про це повідомили на пресконференції за участі т.в.о. Міністра культури Ростислава Карандєєва, голови Нагладової ради УКФ Наталії Кривди та членів Наглядової ради Богдани Півненко, Богдана Логвиненка, Юрія Савчука.

Термін подачі документів складає 30 діб і триває до 15 липня. Після цього відбудеться технічний відбір кандидатів та пройдуть співбесіди.

“Закликаю всіх колег з середовища подаватись на цю посаду. Якщо ми хочемо змін, маємо до них долучатись. Наглядова Рада притомна, роботи повно, давайте працювати разом, щоб змінювати нашу країну,” – прокоментувала Наталія Кривда. 

“Виконавчий директор УКФ – це не просто посада, це місія лідера фонду. Зараз надзвичайно важко залучати компетентних людей працювати на державу, в нас величезна криза людського капіталу. Тому закликаю подаватись на цей конкурс усіх, хто відчуває в собі силу вести за собою інших. Тоді УКФ зможе повернути собі славу геймчейнджера в культурній сфері, гравця №1 в культурному секторі,” – додав Богдан Логвиненко.

Про УКФ:

  • Український культурний фонд – державна установа, створена у 2017 році з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва.
  • Підтримка проектів Українським культурним фондом здійснюється на конкурсних засадах через гранти.
  • Пріоритетні напрями діяльності УКФ на 2024 рік: культура без бар’єрів; культурна трансформація та реінтеграція; збереження культурної спадщини; культурний та духовний підйом; міжнародна промоція України; відновлення та розвиток.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies