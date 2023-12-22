В Лондоні викрали нову картину Бенксі

Картину викрали за годину після того, як Бенксі підтвердив своє авторство.

Сьогодні, 22 грудня, в південному Лондоні двоє чоловіків викрали нову картину британського вуличного художника Бенксі. Це сталось через годину після того, як художник підтвердив своє авторство.

Про це повідомляє Daily Mail.

Зранку Бенксі підтвердив у Інстаграмі, що дорожній знак “Стоп”, на якому намальовані три військові безпілотники, є його картиною.

Згодом двоє чоловіків зняли новий витвір Бенксі за допомогою болторізів. Один із крадіїв втік із розмальованим знаком на очах у свідків.

Сам Бенксі ніяк не прокоментував інцидент.

Що відбувається із творами Бенксі в Україні