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В Лондоні викрали нову картину Бенксі

Картину викрали за годину після того, як Бенксі підтвердив своє авторство.

В Лондоні викрали нову картину Бенксі
Фото: Daily Mail

Сьогодні, 22 грудня, в південному Лондоні двоє чоловіків викрали нову картину британського вуличного художника Бенксі. Це сталось через годину після того, як художник підтвердив своє авторство.

Про це повідомляє Daily Mail.

Зранку Бенксі підтвердив у Інстаграмі, що дорожній знак “Стоп”, на якому намальовані три військові безпілотники, є його картиною.

Згодом двоє чоловіків зняли новий витвір Бенксі за допомогою болторізів. Один із крадіїв втік із розмальованим знаком на очах у свідків. 

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Сам Бенксі ніяк не прокоментував інцидент.

Що відбувається із творами Бенксі в Україні

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