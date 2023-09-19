За чотири тижні на стрічку було продано більше 300 тис. квитків.

Після четвертого прокатного вікенду український фільм “Довбуш” став найкасовішим українським ігровим фільмом року.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

За чотири тижні на стрічку було продано 304 318 квитків.

Таким чином, за час показів у кіно фільм зібрав 43 141 437 гривень бокс-офісу.

Докладно про фільм читайте в матеріалі "«Довбуш»: блокбастер у скрутному становищі".

Нагадаємо, Український Оскарівський Комітет на засіданні 18 вересня обрав фільм, який представлятиме Україну серед претендентів на номінацію на премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

Ним став фільм "20 днів у Маріуполі" українського журналіста та фотографа Мстислава Чернова.