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Унаслідок ворожого авіаудару по Оріхову загинула людина

У п’ятиповерхівці загорілися квартири на першому і другому поверхах.

Унаслідок ворожого авіаудару по Оріхову загинула людина
Фото: ДСНС України

У вівторок 1 серпня ворог вкотре завдав авіаудару по прифронтовому місту Оріхів Запорізької області. Внаслідок атаки окупантів загинула людина.

Про це повідомляє у Facebook Головне управління ДСНС України.

Зазначається, що в результаті авіаудару в одній із пʼятиповерхівок горіли квартири з першого по другий поверхи на загальній площі 200 кв.м. Загинула одна людина. Рятувальники ліквідували загоряння.

Фото: ДСНС України

Зазнав пошкоджень автокран рятувальників, який задіяний у ліквідації наслідків попередніх обстрілів на обʼєкті інфраструктури та перебував на відстані 150 м від епіцентру вибуху. Особовий склад підрозділів ДСНС не постраждав, оскільки перебував в укритті.

Станом на 08:00 2 серпня аварійно-рятувальні роботи продовжуються. Рятувальники демонтували понад 200 тонн зруйнованих конструкцій. Від ГУ ДСНС залучалося 41 рятувальник та 13 одиниць техніки.

Фото: ДСНС України

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Нагадаємо, у липні російська армія здійснила авіаудар по Оріхівській школі, де люди в цей час отримували гуманітарну допомогу. Загинули чотири людини, ще 13 дістали поранень. Були пошкоджені житлові будинки та інші обʼєкти цивільної інфраструктури, розташовані поруч із місцем влучання.

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