Горбунов наголосив, що Україні зараз немає чим відповісти на російську пропаганду.

Державне підприємство “Мультимедійна платформа іномовлення України” виділяє 33 млн гривень на серіал з робочою назвою “Інгулець” компанії “Прототип продакшн” ведучого “1+1” Юрія Горбунова.

Про це розповів Юрій Горбунов.

Він наголосив, що серіал матиме 24 серії, і це “зовсім невеликі кошти”.

Його компанія є однією з 53 компаній переможців конкурсу, який оголосила “Мультимедійна платформа іномовлення України”, і на який подались “близько 123 компаній”.

Горбунов зазначив, що РФ виділяє мільярди доларів на пропаганду “руського міра”, а українці дивляться “Інтернів” із Охлобистіним, бо не мають достойної української альтернативи.

На думку ведучого, в суспільстві і серед військових зокрема є попит на гумористичні продукти.

Водночас, як повідомляє “Детектор Медіа”, “Мультимедійна платформа іномовлення України” профінансує 53 проєкти, як-от художні телесеріали та документальні проєкти, від 32 вітчизняних продакшенів. Станом на 19 липня укладено 17 договорів на загальну суму понад 150 млн гривень.

За результатами мистецького конкурсу держава профінансує понад 240 годин українськомовного контенту, який вийде в ефірах різних телеканалів. Частина прем’єр очікується вже цього року, більшість — наступного.

Раніше повідомлялось, що ДП “Мультимедійна платформа іномовлення України” (телеканали “Дом” і UATV) Мінреінтеграції 20 січня уклало дві угоди з переможцями мистецьких конкурсів щодо виробництва телепрограм на 65 млн гривен.

Йдеться про ток-шоу з робочою назвою “Тихий вечір”. Планується, що історії героїв шоу повинні бути прикладом для натхнення, наслідування та посилення відчуття віри в себе та перемогу.

Продюсером програми є Андрій Боутьонок. Вона виходить під назвою “Тихий вечір з Оленою Кравець”, бо її веде колишня учасниця “Кварталу 95” та колега Володимира Зеленського Олена Кравець. Замовник пише, що авторами залучать Юрія Карагодіна і Наталію Гаріпову. Обоє працювали над багатьма шоу та серіалами, а зараз працюють над благодійним проектом “Доброго вечора, ми з України” та над Ютуб-проектом “Мамо, я ганяю тачки” з Володимиром Дантесом.