Український гурт Kozak System представив кліп на пісню, яка стала гімном обʼєднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють".

Відео пісні розміщене у YouTube.

Лідер гурту Іван Леньо розповів, що пісню було створено спеціально для штурмової бригади.

"Збройні Сили України довели, що на сьогодні це - найкращі Збройні Сили у світі. Ми захищаємо свою землю. Для нас мотивація має величезне значення. Кожен воїн має бути добре оснащеним, добре підготовленим та ефективним на своєму місці. Тому, коли виникла ідея створення штурмової бригади "Лють", ми підтримали її та написали гімн цій бригаді, тому що в ній воюватимуть дуже вмотивовані професіонали", - розповів лідер Kozak System.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко представив нового командувача Національної гвардії України Олександра Півненка. Він зазначив, що очільник Нацгвардії, як і попередній командувач, має сфокусуватися на підготовці бригад "Гвардії наступу" та ефективному використанні вже сформованих підрозділів.