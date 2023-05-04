Київська оперетта готує прем'єру мюзиклу за «Тигроловами» Багряного

Київський національний академічний театр оперети готується до прем’єри вистави «Тигролови» за мотивами однойменного роману Івана Багряного.

Прем’єра мюзиклу мала відбутися ще в 2022 році; його перша читка була запланована на 20-ті числах лютого. Через повномасштабне вторгнення РФ, вистава вийде на сцену із затримкою на рік.

Мюзикл на дві дії розповідає про час сталінських репресій. Молодий український інженер-авіатор Григорій Многогрішний тікає з “ешелону смерті” та знаходить порятунок на далекому Сході, в родині українських переселенців Сірків.

«Це один з українських бестселерів, дуже хороша література, актуальна історія, яку пережила Україна. І боротьба з цим монстром продовжується», - коментує керівник Національної оперети Богдан Струтинський.

Над постановкою мюзиклу працюють: режисер Сергій Павлюк, диригент-постановник Сергій Дідок, хормейстр-постановник Максим Ковальчук, художник-постановник Олександр Білозуб, автори лібрето Кирило Бескоровайний, Антон Гуманюк, композитори – Кирило Бескоровайний, Антон Гуманюк, Богдан Решетілов.

Нагадаємо, театр Франка скасував участь в угорському фестивалі через російську виставу.