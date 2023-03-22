«Памфір»: сучасне вестернмуві в українських декораціях

23 березня у прокат виходить стрічка Дмитра Сухолиткого-Собчука «Памфір». З травня минулого року вона подорожує найкращими фестивалями світу , і каннська секція “Двотижневик режисерів” заклала гучний початок цього. На сьогодні фільм має щонайменше 17 нагород, а права на його показ уже придбали понад 20 країн. Спробуємо розібратися, з чого складається новий український хіт.

Фото: FILM.UA Distribution

Нове українське кіно стрімко розвивається: про це свідчить ряд стрічок, які стають усе більш помітними на міжнародному рівні. Серед них за кількістю нагород і фестивальних показів лідирує новий фільм Дмитра Сухолиткого-Собчука «Памфір». Це картина, яка своєю майстерністю та чарівністю підвищила стандарти нової хвилі.

У прикордонному селі на Буковині одна з небагатьох можливостей забезпечити себе і свою родину – це контрабанда, перенесення на власних плечах товару через румунський кордон. Головний герой Леонід на прізвисько Памфір (Олександр Яцентюк) у минулому відмовився від “кар’єрного шляху” контрабандиста і перекваліфікувався на заробітчанина. Напередодні свята Маланки він повертається із заробітків у рідне село, до жінки, сина і батьків.

Фото: FILM.UA Distribution

Проте відновити сімейну рутину та рівномірно приділяти увагу близьким і побуту – задача не з простих. Одного вечора син-підліток Памфіра Назар (Станіслав Потяк) потрапляє у велику халепу. Це змушує головного героя повернутися до старих справ, усупереч обіцянкам жінці (Соломія Кирилова) назавжди покинути кримінальне минуле. Напруга між головним героєм і його примарним минулим зростає паралельно з підготовкою до Маланки, що призведе сюжет до епічної кульмінації святкового вечора.

Утім «Памфір» – це не просто нова глядацька драма. Він містить комплексну жанрову багатошаровість на тлі ефектної кіномови та ретельної праці над сетінгом. Глобально – це збалансована суміш сімейної драми, комедії та трилера, що шукає свого глядача в різних смакових категоріях. Однак якщо заглибитися у структури фільму, побачимо своєрідний пазл, який на рідкість гармонійно зібрався із суперечливих складових.

Фото: FILM.UA Distribution

Придивляючись до наративних характеристик, можна помітити, що фільм містить канонічні структури вестерну. Таке перенесення відомого американського жанру середини ХХ століття в рамки українського середовища не виглядає сумбурно, а навпаки, привносить у фільм заманливу еклектичність.

За правилами свого жанру, вестерн обов'язково має поєднувати такі складові: маскулінного героя-індивідуаліста; беззаконне та дике прикордонне середовище; суперечку добра і зла, цивілізації і варварства; боротьбу за контроль над землею та ресурсами; екшн і пригоди; кульмінаційний конфлікт або перестрілку; почуття ностальгії та стрімке послання моралі і кодексу честі.

Фото: FILM.UA Distribution

Фільм «Памфір» неодноразово перетинається з вищеперерахованими складовими. І що найважливіше, робить це не просто за прагненням до інакшості – він надає простір для переосмислення актуальних тем місцевості, де розгортаються події, починаючи від зловживання контрабандними лазівками і закінчуючи психологічним станом типового заробітчанина.

Цікаво, що сучасні інтерпретації вестернмуві часто відсилають до кризи маскулінності, що випромінює беззаконня і насилля – з цим стикається і головний герой «Памфіра», несвідомо занурюючи в події своїх близьких. Однак найбільша відмінність «Памфіра» від класичного вестерну полягає в тому, що більшість стрічки Сухолиткого-Собчука займає не насилля. Протягом фільму пролунає лише один постріл, тоді як майже кожна його сцена наповнена любов’ю, що існує не тільки між героями, а випромінюється в почуттях до культури, до Бога, до України.

Фото: FILM.UA Distribution

З боку команди фільму ця любов проявляється у презентації маленького села як окремого пласта культури. Автентичність зав’язана на розширеному дієгетичному всесвіті стрічки, який кристалізується у надзвичайно ретельній увазі до дрібних деталей. «Памфір» пропонує умовний етнографічний екскурс у культуру Буковини: найбільше глядач занурюється в неї завдяки візуальності стрічки. Цей фільм хочеться називати “картиною”; його палітра, зібрана з кольорів та орнаментів, є штучною комбінацією атрибутів Маланки з декількох різних сіл, у якій кожен може знайти щось своє.

Крім візуальності, цей екскурс здійснюється й завдяки відтворенню місцевого діалекту. Актори проходили тривалу підготовку до зйомок, відточуючи кожне “йо” і “чуєш”, – усе, що лунає з екрана, звучить напрочуд натурально. Тож мова тут є не менш важливим ефектом автентичності, ніж блискуча робота художників.

Фото: FILM.UA Distribution

У цілому режисерові вдалося скласти гармонійний образ локальної культури, не перевантажений символізмом або спекуляціями, які часто загрожують перетворити твір на шароварщину. Кінематографічно виокремивши культуру однієї місцевості, Дмитро Сухолиткий-Собчук забезпечив для свого фільму особливе місце серед інших стрічок сучасного українського кіно. «Памфір» – прекрасний приклад того, як можна вивести кіно на «західний» рівень, уникаючи копіювання. Це можна зробити й через рідні мотиви, які точно витіснять зайве і чуже.

Фото: FILM.UA Distribution

Фото: FILM.UA Distribution

Фото: FILM.UA Distribution

Фото: FILM.UA Distribution

Фото: FILM.UA Distribution