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Музей у Амстердамі титрує Малевича як українського художника

Інформація щодо Малевича вже була змінена в текстах на стінах і на сторінках веб-сайтів.

Музей у Амстердамі титрує Малевича як українського художника
Автопортрет Малевича
Фото: М17

Музей Stedelijk в Амстердамі тепер описує художника-абстракціоніста Казиміра Малевича як українського митця.

Про це повідомляє The Art Newspaper.

“Офіційні особи амстердамського музею Stedelijk перекласифікували художника ХХ століття Казиміра Малевича як українського. Малевич, провідна фігура супрематичного мистецького руху, раніше був названий музеєм росіянином”, - йдеться в матеріалі.

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Представник музею каже, що інформація щодо Малевича вже була змінена в текстах на стінах і на сторінках веб-сайтів і буде включена в майбутні повідомлення. 

Раніше куратори Метрополітен-музею в Нью-Йорку перекласифікували трьох художників як українських - Івана Айвазовського, Архипа Куїнджі та Іллю Рєпіна.

Нагадаємо, оновлена рада Об’єднання музеїв (ICOM) Німеччини одноголосно прийняла рішення про бойкот Росії

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