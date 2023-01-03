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Зірку кіновсесвіту Marvel госпіталізували після інциденту зі снігоочисною машиною

Машина наїхала на ногу актора Джеремі Реннера.

Зірку кіновсесвіту Marvel госпіталізували після інциденту зі снігоочисною машиною
Джеремі Реннер
Фото: ЕРА/UPG

Американського актора Джеремі Реннера, відомого за роллю Клінта Бартона (Яструбине око) у кіновсесвіті Marvel, госпіталізували після аварії зі снігоочисною машиною у його домівці у штаті Невада.

Про це пише ew.com.

Аварія сталася, коли актор прибирав сніг зранку 1 січня.

Реннера транспортували до місцевої лікарні на вертольоті. Офіс шерифа наразі з'ясовує обставини інциденту, але поки не повідомляє додаткових подробиць.

Як інформує Wonderwall, машина якимось чином наїхала на ногу Джеремі, що спричинило серйозну втрату крові. Сусід-лікар наклав джгут на ногу актора до появи медиків.

Зараз відомо, що актор перебуває у критичному, але стабільному стані.

Додамо, цими вихідними тисячі жителів Невади залишилися без електрики через сильний снігопад, а в неділю, коли сталася аварія, температура була критичною.

Нагадаємо, у жовтні у Шотландії помер 72-річний актор Роббі Колтрейн, відомий роллю Геґріда у фільмах про Гаррі Поттера

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