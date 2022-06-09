У Ризі створюють мозаїки за мотивами картин Приймаченко

У латвійській столиці стартував проєкт «Відкрита майстерня» зі створення мозаїчних реплік робіт Марії Примаченко. Про це повідомляє Укрінформ.

Планується створити 60 мозаїк з муранського скла розміром 25х25, на кожну з яких піде щонайменше 600 елементів («каменів»), а також однієї роботи 50х70 (не менше 5 тис. елементів). Латвійський мозаїст, керівник студії художньої мозаїки Mosaic Art Studio in Riga Вадим Верник запропонував цю ідею та залучив до проєкту керівників галереї Bazar't Інесе Дроне та галереї Happy Art Museum Галину Максимову, а також українську біженку, викладачку Київської академії декоративно-ужиткового мистецтва та дизайну ім. М.Бойчука Марію Зенькову. Підтримку проєкту як приватна особа висловив латвійський громадський діяч, політик Андріс Бачкус (його мати – українка родом із Маріуполя).

Безкоштовні відкриті майстерні працюватимуть у художній галереї Bazar't, охочі брати участь у проєкті можуть зареєструватися на сторінці «Відкритої майстерні» у Фейсбуці. Також планується програма супутніх заходів – лекцій про творчість Приймаченко, дискусії. При відкритих майстернях працюватимуть дитячі куточки з професійними педагогами, будуть проводитися додаткові дитячі заходи (до проєкту долучилася як волонтер студія позашкільної освіти ArterA Kids Studio).

Планується, що проєкт буде закінчений до дня Риги, 18 серпня, тоді пройде виставка готових мозаїк у центрі міста. Після чого створена колекція буде відправлена до України, до Іванківського краєзнавчого музею, де до війни зберігалась колекція робіт Приймаченко. Під час наступу російських військ музей згорів, частину картин врятували місцеві мешканці.

Нагадаємо, нещодавно картину Марії Приймаченко продали на благодійному аукціоні за $500 тис. Організаторами виступили ДУКАТ та Благодійний Фонд Сергія Притули/Serhiy Prytula Charity Foundation.