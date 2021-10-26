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Мінкультури визначилося з музеєм, де "скіфське золото" зберігатиметься до деокупації Криму

Національний музей історії України має всі необхідні умови для збереження колекції.

Мінкультури визначилося з музеєм, де "скіфське золото" зберігатиметься до деокупації Криму
Фото: Вікіпедія

У Національному музеї історії України є всі належні умови для зберігання "скіфського золота", на повернення якого Україна чекає з нетерпінням.

Про це заявила заступниця міністра культури та інформаційної політики з питань європейської інтеграції Катерина Чуєва, передає Укрінформ.

"Ми з нетерпінням чекатимемо на повернення цінностей в Україну. Ми маємо визначений музей, куди вони мають повернутися. І як тимчасове рішення - Національний музей історії України, до того, як Крим буде деокуповано. І лише тоді, тільки після того, зможемо говорити про повернення цих цінностей до Криму", - наголосила вона.

За словами Чуєвої, Національний музей історії України має всі необхідні умови для збереження колекції.

Сьогодні Апеляційний суд Амстердама ухвалив рішення повернути колекцію "скіфського золота" на територію суверенної держави Україна.

Президент Володимир Зеленський заявив, що "спочатку повернемо «скіфське золото», а потім і Крим".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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