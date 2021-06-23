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Книжковий Арсенал презентує рейтинг 100 найкращих фільмів в історії України

Рейтинг складений за результатами опитування Довженко-Центру разом зі Спілкою кінокритиків України.

Книжковий Арсенал презентує рейтинг 100 найкращих фільмів в історії України

Презентація рейтингу відбудеться 24 червня на Книжковому Арсеналі, локація “Лекторій”, 19:30.

В межах презентації можна буде дізнатися, який фільм сьогодні вважається найбільш знаковим в історії українського кіно, які фільми та жанри відзначають українські кінокритики, як змінився вітчизняний кіноканон за останні десятиліття. Під час події оголосять результати опитування 70 кіноекспертів(-ок), презентують інтернет-сторінку зі списком фільмів, продемонструють фрагменти фільмів, які отримали найбільше голосів.

Також відбудеться анонс спеціальної програми Довженко-Центру на Одеському міжнародному кінофестивалі, створеної за результатами рейтингу.

Учасники події:

  • Олександр Телюк, керівник Кіноархіву Національного центру Олександра Довженка
  • Анна Онуфрієнко, провідна кінознавчиня Національного центру Олександра Довженка
  • Ілля Дідик, програмний директор Одеського кінофестивалю

Модератор: Станіслав Битюцький, кінознавець

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