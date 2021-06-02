На час джаз-фестивалю "​Укрзалізниця" перетворить потяг до Львова на "Джазовий експрес"

Також буде розіграно квитки на відкриття фестивалю.

З 24 по 28 червня у Львові відбудеться джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest. На час фестивалю "Укрзалізниця" тимчасово перетворить поїзд Інтерсіті+ № 715 сполученням Київ - Львів на спеціальний "Джазовий експрес".

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Зазначається, що поїздка супроводжуватиметься джазовими композиціями. Потяг вирушає зі столиці о 06:50 ранку і прибуває до Львова о 13:45.

Також "Укрзалізниця" розіграє два квитки на відкриття фестивалю серед підписників своєї офіційної сторінки у Facebook.

Для участі в розіграші необхідно: вподобати сторінку УЗ; поставити "лайк" посту про конкурс; написати в коментарях, під яку композицію прибуватиме на вокзал "Джазовий експрес".

Серед учасників, які виконають усі умови та вгадають мелодію, також розіграють два квитки у партер на концерт-відкриття Leopolis Jazz Fest 24 червня. Результати розіграшу буде оголошено 9 червня 2021 року.

Окрім Інтерсіті+ № 715, дістатися до Львова в ці дні можна і будь-яким з близько 40 потягів, які прямують із Одеси, Дніпра, Харкова, Запоріжжя, Бахмута, Бердянська, Рівного, Лисичанська, Кременчука та інших.

Нагадаємо, Нагадаємо, Alfa Jazz Fest (до 2019 року Alfa Jazz Fest) - міжнародний джазовий фестиваль. Він проходить у Львові з 2011 року. Цьогоріч на ньому виступатимуть всесвітньо відомі музиканти, такі як SEAL, Авішай Коен, Кріс Ботті, Камасі Вашингтон, оркестр Jazz at Lincoln Center Orchestra на чолі з Вінтоном Марсалісом, Катрін Віндфельд та інші.