Вибори у США: Байден здобув перемогу у Мічигані та Вісконсині
Вибори у США: Байден здобув перемогу у Мічигані та Вісконсині
Бюджет новой коалиции?
Бюджет новой коалиции?
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Між нардепами Леросом і Юрченком відбулася бійка в Раді
Між нардепами Леросом і Юрченком відбулася бійка в Раді
Дубінський заблокував розгляд законопроєкту Разумкова щодо КС на сьогоднішньому засіданні
Дубінський заблокував розгляд законопроєкту Разумкова щодо КС на сьогоднішньому засіданні
Выборы президента США. Война судов
Выборы президента США. Война судов
Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах
Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах
Політика Байдена і Трампа щодо України сильно відрізнятиметься, - Стівен Пайфер
Політика Байдена і Трампа щодо України сильно відрізнятиметься, - Стівен Пайфер
"Динамо" не підтримало починання "Шахтаря" в Лізі чемпіонів і гідно зіграло проти "Барселони" (оновлено)
"Динамо" не підтримало починання "Шахтаря" в Лізі чемпіонів і гідно зіграло проти "Барселони" (оновлено)
ГоловнаКультура

Михайло Жванецький помер

Сатирику було 86 років.

Михайло Жванецький помер
Фото: izbrannoe.com

Письменник і сатирик Михайло Жванецький помер на 87-му році життя.

Про це російському РБК повідомив представник Жванецького Олег Сташкевич.

Причини смерті письменника він не назвав.

У жовтні Жванецький припинив концертну діяльність. Тоді його представники повідомляли, що артист припинив виступи, оскільки це йому вже було не під силу.

Жванецький народився в Одесі 6 березня 1934 року в родині лікарів.

1956 закінчив Одеський інститут інженерів морського флоту (нині — Одеський національний морський університет) за фахом "Інженер-механік підйомно-транспортного устаткування портів". У студентські роки брав участь у самодіяльності, де почав писати мініатюри та монологи, які часто сам і виконував.

1963 під час гастролей в Одесі Ленінградського театру мініатюр познайомився з Аркадієм Райкіним, який узяв його твори до репертуару театру, а 1964 року запросив Михайла у свій театр на посаду завідувача літературною частиною.

Згодом Жванецький пішов з театру Райкіна та почав працювати самостійно. 1988 року заснував Московський театр мініатюр, керівником якого був до останку.

За час роботи в театрі Жванецький написав більше трьохсот мініатюр і монологів, пізніше самостійно виступав в Одеській філармонії і московському театрі "Ермітаж".

1999 року Михайло Жванецький отримав звання народний артист України, а через 13 років Жванецького визнали народним артистом Російської Федерації.

Останні роки разом з родиною проживав в Москві.

З нагоди 85-річчя Жванецький отримав від президента РФ Путіна орден "За заслуги перед вітчизною" III ступеня. 2009 року, до 75-річчя, Михайло Михайлович уже був нагороджений таким самим орденом, тільки "молодшого", IV ступеня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також