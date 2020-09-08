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На "Київському тижні критики" покажуть "Космічну Одіссею"

Фестиваль оголосив фільми ретроспективної програми під назвою "Дивні дні".

Кінофестиваль "Київський тиждень критики", який цьогоріч відбудеться вчетверте, оголосив перші фільми програми.

Як повідомляють організатори, ретроспективна програма фестивалю отримала назву "Дивні дні" і присвячена уразливості сьогодення та непевності майбутнього.

"Футуристичні фільми 60-90-х, відібрані до програми критиками-кураторами фестивалю, рефлексують про майбутнє, яке у дивні дні 2020 року вже наче настало", – йдеться в прес-релізі.

В програмі кінокласики:

  • "2001 рік: Космічна Одіссея" – культова стрічка Стенлі Кубрика;

  • "Бразилія" – антиутопія від метра британської сатири Террі Гілліама;

  • мок'юментарі Пітера Воткінса "Парк покарань";

  • сатирична антиутопія "Чужі серед нас" Джона Карпентера;

  • "Відеодром" Девіда Кроненберґа; 

  • культовий кіберпанк Мамору Осії, аніме "Привид у броні".

Фестиваль також відкрив продаж абонементів – на сайті "Київського тижня критики". Кількість абонементів цього року обмежена, оскільки чинні карантинні правила передбачають 50% заповнюваність залів кінотеатру «Жовтень».

Фото: Київський тиждень критики

Програма "Київського тижня критики" складається з трьох традиційних секцій – міжнародної програми з актуальними стрічками з лайн-апів головних світових кінофестивалів, тематичної ретроспективи культової кінокласики, а також київських прем’єр головних українських фільмів цього року.

У рамках 4-го кінофестивалю також створено індустріальну секцію "Перший погляд": до неї увійдуть студентські фільми, відібрані студентами, які вивчають кіномистецтво. Під час фестивалю ці стрічки будуть представлені провідним українським продюсерам, відбірникам кінофестивалів та кінокритикам.

4-й фестиваль пройде у кінотеатрі «Жовтень» з 22 по 28 жовтня. На відкритті фестивалю відбудеться церемонія нагородження щорічною національною премією кінокритиків "КІНОКОЛО".

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