Кінофестиваль "Київський тиждень критики", який цьогоріч відбудеться вчетверте, оголосив перші фільми програми.

Як повідомляють організатори, ретроспективна програма фестивалю отримала назву "Дивні дні" і присвячена уразливості сьогодення та непевності майбутнього.

"Футуристичні фільми 60-90-х, відібрані до програми критиками-кураторами фестивалю, рефлексують про майбутнє, яке у дивні дні 2020 року вже наче настало", – йдеться в прес-релізі.

В програмі кінокласики:

"2001 рік: Космічна Одіссея" – культова стрічка Стенлі Кубрика;

"Бразилія" – антиутопія від метра британської сатири Террі Гілліама;

мок'юментарі Пітера Воткінса "Парк покарань";

сатирична антиутопія "Чужі серед нас" Джона Карпентера;

"Відеодром" Девіда Кроненберґа;

культовий кіберпанк Мамору Осії, аніме "Привид у броні".

Фестиваль також відкрив продаж абонементів – на сайті "Київського тижня критики". Кількість абонементів цього року обмежена, оскільки чинні карантинні правила передбачають 50% заповнюваність залів кінотеатру «Жовтень».

Фото: Київський тиждень критики

Програма "Київського тижня критики" складається з трьох традиційних секцій – міжнародної програми з актуальними стрічками з лайн-апів головних світових кінофестивалів, тематичної ретроспективи культової кінокласики, а також київських прем’єр головних українських фільмів цього року.

У рамках 4-го кінофестивалю також створено індустріальну секцію "Перший погляд": до неї увійдуть студентські фільми, відібрані студентами, які вивчають кіномистецтво. Під час фестивалю ці стрічки будуть представлені провідним українським продюсерам, відбірникам кінофестивалів та кінокритикам.

4-й фестиваль пройде у кінотеатрі «Жовтень» з 22 по 28 жовтня. На відкритті фестивалю відбудеться церемонія нагородження щорічною національною премією кінокритиків "КІНОКОЛО".