Порошенко прокоментував пропозицію внесення змін до постанови про місцеві вибори

"Давайте ще у нас будуть в Москві, ці терористи будуть переписувати постанови і закони Верховної Ради України".

На думку п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, пропозиція внести зміни до Постанови Верховної Ради про місцеві вибори, яка вже подана до парламенту головою української делегації у Тристоронній контактній групі, свідчить, що влада йде на поступки Кремлю і готова реалізувати путінський сценарій.

Про це Порошенко заявив під час марафону в ефірі телеканалів "Прямий", "Еспресо" та "5 канал", повідомили у пресслужбі партії.

Він зауважив, що замість того, аби вимагати від Росії виконання її зобов‘язань, українська сторона бере зобов‘язання на себе, що неприпустимо і небезпечно.

"Замість того, щоб забезпечити виконання Росією взятих на себе зобов’язань, вони беруть на Україну нові зобов’язання, у вигляді формули Штайнмаєра. Зараз вони кажуть – ми ще будемо організовувати вибори на окупованих територіях. Які? Хто ці вибори збирається організовувати і виконувати? Написано – вибори виключно за українським законодавством і такі, які відповідають стандартам ОБСЄ. Не може бути за стандартами ОБСЄ виборів на окупованих територіях за присутності окупаційних військ. Не може бути виборів, коли українські політичні сили, засоби масової інформації, органи влади, українська Центральна виборча комісія не забезпечують захист вільного волевиявлення громадян", – переконаний п’ятий Президент.

"Давайте ще у нас будуть в Москві, ці терористи будуть переписувати постанови і закони Верховної Ради України. Ви про що? І ці пропозиції вже надійшли до Верховної Ради. Ви про що?" – обурюється Порошенко.

Нагдаємо, що 20 серпня в Офісі президента повідомили, що Кравчук направив звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання відповідності Постанови "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також Комплексу заходів з виконання Мінських угод, який був підтриманий резолюцією Ради Безпеки ООН 2202 (2015).

Журналіст Сергій Гармаш, який консультує українську делегацію Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу як представник ОРДЛО від Донецької області, наголошує, що постанова про вибори по всій Україні, яку вніс у Верховну Раду Леонід Кравчук, не впливає на вибори на окупованій території.