Події львівського Букфоруму цьогоріч відбудуться онлайн (додано коментар)

Львівський міжнародний BookForum цього року вперше відбудеться в онлайн-форматі.

Про це повідомляє прес-служба події.

Через ситуацію з пандемією коронавірусу та карантинні заходи події львівського Букфоруму (попередня назва – Форум видавців) відбуватимуться онлайн.

В рамках фокусної теми фестивалю – "Перепис населення: знати, хто ми є" – проведуть 15 тематичних кластерів і спецпроєктів.

"Як пандемія змінює наше життя, ритуали і звички, як світ переосмислює цінності, перед якими викликами ми постаємо і як з ними впоратися, як гравцям культури виходити з кризи — про це дискутуватимуть на 27 BookForum. Основним фокусом проєкту буде кожен з нас. Таким чином ми не тільки зможемо зрозуміти один одного і всіх разом, але і як особистості спробуємо віднайти себе у цьому мінливому світі та зробити особливий перепис", – йдеться в прес-релізі.

За словами організаторів, новий формат "надасть можливість відвідати фестиваль тим, кому раніше не вдавалось приїхати до Львова, тож у всіх поціновувачів літератури буде можливість почути улюблених письменників у будь-якому куточку світу".

Серед цьогорічних учасників – автори з України, 20 іноземних гостей з 15 країн із 4-х континентів, лауреати та номінанти Букерівської премії, Гонкурівської премії, Національних виборів читачів та критиків.

"Цьогорічний підбір авторів був водночас легким і складним. В межах "Перепису населення" ми представляємо тих, хто не губить своєї етнічної приналежності в умовах мононаціональних більшостей, ми звертаємося до творчості тих, хто знайшов, де їхній дім і захищає це місце, – коментує LB.ua директорка Bookforum Софія Челяк. – Нашими героями стануть люди, які стверджують, що вони просто діти, або ті, хто підкреслюють свій віковий багаж, ті, хто переходили через залежності – і не бояться говорити про цей досвід. Ті які слухали інших, щоб стати їхнім дзеркалом. Ті, які багато вчилися і навчали. Ті, хто полишали свої будинки, тікаючи від війни, і хто кидався на оборону. Ті, для кого родина – це все, або всі – це родина. Всіх авторів цьогорічного BookForum об'єднує те, що вони знають ким вони є".

Традиційна для Букфоруму подія – Ніч поезії та музики нон-стоп за участі українських поетів і музикантів з усього світу – транслюватиметься онлайн.

27 Львівський міжнародний BookForum відбудеться з 16 по 20 вересня.

Нагадаємо, Книжковий Арсенал у Києві перенесли з 2020 на 2021 рік.