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Солист группы Rammstein госпитализирован с коронавирусом

57-летний Тилль Линдеман на прошлой неделе гастролировал в России.

Солист группы Rammstein госпитализирован с коронавирусом
Rammstein и Тилль Линдеман (в центре)
Фото: en.rammsteinworld.com

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеман помещен в отделение интенсивной терапии одной из берлинских больниц в связи с осложнениями от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкое издание Bild.

Отмечается, что 57-летний исполнитель на прошлой неделе гастролировал в России. По возвращении у него был выявлен SARS-CoV-2, а затем ему диагностировали пневмонию.

Сейчас, по данным немецких СМИ, состояние музыканта улучшилось, опасности для его жизни нет.

Напомним, 22 марта влати Германии договорились ужесточить карантинные меры из-за эпидемии коронавируса.

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