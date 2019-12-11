Госкино согласилось выделить 49,3 млн гривен на съемки фильма "Бабий Яр"

Государственное агентство по вопросам кино намерено договориться с киевской компанией "Солар Медиа интертеймент" о предоставлении господдержки на съемки фильма "Бабий Яр" за 49,3 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе ProZorro.

Срок предоставления финансовой поддержки: 10 декабря 2019 - 31 декабря 2021.

При этом компания-победитель была единственной компанией, которая участвовала в торгах.

Согласно данным государственного реестра юридических лиц, директором компании-победителя является Людмила Бобруйко, а ее владельцами ООО "Тоббако Шоп" и ООО "Корент М".

Напомним, у Госкино сейчас нет главы. 29 ноября, Кабмин перезапустил конкурс на эту должность, поскольку в первом конкурсе комиссия отклонила всех кандидатов, в том числе и Юлию Сенкевич (генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля).

Экс-глава Госкино Филипп Ильенко назвал весь процесс избрания нового руководителя агентства абсурдом.

Представители украинской киноиндустрии просили признать Синькевич победителем конкурса, но в Кабмине отказались прислушаться к их мнению.

2 декабря киносообщество направило письмо премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой срочно вмешаться в процесс назначения главы Госкино. Однако никаких ответных реакций пока не было.