На пост главы Госкино претендуют генпродюсер ОМКФ и актер из "Слуги народа"

На сайте НАПК четыре кандидата зарегистрировали свои декларации.

Свои декларации как кандидаты на пост главы Госагентства по вопросам кинематографа подали четыре человека.

Об этом свидетельствует сайт НАПК.

Так, возглавить Госкино может Юлия Синькевич, генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, продюсер фильмов "Леся" и "Родные" Виталий Манской.

Еще один кандидат – Алексей Кирющенко, актер, снимавшийся в "Слуге народа" и "Сватах". В 2015 году, согласно Википедии, у него еще было российское гражданство, и он получил вид на жительства в Украине.

Также декларацию в НАПК подала Кристина Хлапонина, генпродюсер телеканала "Солнце", и Алексей Пантелеев, владелец ООО "Дія фільм".

Временно выполняет обязанности главы Госкино руководитель юридического отдела агентства Юлия Шевчук. Предыдущий руководитель агентства Филипп Ильенко написал заявление об отставке 19 сентября.

Согласно закону, на пост главы Госкино должны провести конкурс.