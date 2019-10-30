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Американская компания сняла фильм про Ивана Демьянюка, который был осужден за пособничество нацистам

Выход сериала "Дьявол по соседству" запланирован на 4 ноября.

Американская компания Netflix анонсировала выход документального сериала про Ивана Демьянюка - украинца, которого обвиняли в массовых убийствах во время Второй мировой войны.

Фото: netflix.com

Об этом пишет Историческая правда.

Лента будет называться "Дьявол по соседству" (Devil Next Door). Ее выход запланирован на 4 ноября.

"Дедушку с Кливленда судят в Израиле, обвиняя в том, что он - печально известный охранник в нацистском лагере смерти, известный как Иван Грозный", - такое описание размещено на сайте.

Демьянюк родился в 1920 году в Украине. По его утверждениям, он служил в Красной армии и в 1942 году попал в немецкий плен. Суд установил, что в лагере он прошел обучение на надзирателя и стал служить охранником в Собиборе на территории оккупированной Польши. В октябре 1943 года Демьянюка направили в концлагерь Флоссенбюрг на границе с нынешней Чехией. Там он пробыл охранником до 1944 года. После окончания войны Демьянюк жил в разных местах, пока в 1952 году не уехал в США.

В 1975 году стало известно о предполагаемой причастности Демьянюка к нацистским преступлениям. В 1986 году американские власти экстрадировали его в Израиль, где Демьянюка приговорили к смертной казни за преступления против человечности. Предполагалось, что именно Демьянюк был запомнившимся многим заключенным надзирателем-садистом по прозвищу Иван Грозный в концлагере Треблинка, который располагался на территории оккупированной Польши.

В 1993 году израильский Верховный суд признал, что Демьянюк не был надзирателем в концлагере Треблинка, и его отпустили из тюрьмы, после чего Демьянюк вернулся в США. Однако американские власти продолжали расследование, и в 2002 году суд счел доказанным, что Демьянюк во время Второй мировой войны служил надзирателем в ряде концентрационных лагерей, на основании чего постановил лишить его гражданства и выслать из страны.

На процессе в Мюнхене суд заслушал показания порядка 30 свидетелей обвинения, 12 из них прибыли в Баварию из Нидерландов. Это по большей части родственники людей, убитых в Собиборе. Решение было вынесено, несмотря на то, что через почти 70 лет после событий, ставших предметом процесса, не осталось ни одного свидетеля, и никто не смог лично опознать в Демьянюке охранника лагеря.

Умер Иван Демьянюк в Германии на в 2012 году.

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